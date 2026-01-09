Как спасти человека, который провалился под лёд – рассказываем алгоритм действий

Зима в разгаре и водоемы покрылись льдом, маня к зимним забавам и активному отдыху. Однако лед таит в себе немало опасностей. Какие правила необходимо соблюдать, чтобы избежать трагедии, подскажет наш гость. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Николай Васильев, водолазный специалист отдела водолазной подготовки Центра водолазно-спасательной службы РОСН «Зубр». Александра Каштанова, ведущая:

Что делать, если все-таки человек провалился под лед? Чего не стоит делать тем, кто пытается помочь ему?

Николай Васильев, водолазный специалист отдела водолазной подготовки Центра водолазно-спасательной службы РОСН «Зубр»:

Значит, если человек провалился под лед, должен оповестить об этом окружающих. Если такие присутствуют, обязательно вызывают службу спасения по телефону. Александра Каштанова:

Кричать нужно? Николай Васильев:

Кричать громко. Потому что времени находиться ему в воде с такой температурой совсем мало. Александра Каштанова:

Сколько человек может находиться в воде? Николай Васильев:

До 10 минут при таких погодных условиях, как у нас сейчас на улице. Ольга Бурлакова, ведущая:

В фильмах нам показывают, что надо по-пластунски подбираться к человеку, который тонет. Николай Васильев:

Тот, кто спасает, должен подходить широкими скользящими шагами по тому маршруту откуда шел пострадавший, где провалился. То есть тот путь уже был проверенным. Поэтому до места, где он провалился, может добраться. За пять метров до пострадавшего мы ложимся на грудь, уже ползком подползаем к нему и подаем средства спасения, какие у нас подручные.