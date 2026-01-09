Мы двигаемся в правильном направлении – о Годе белорусской женщины поговорили с депутатом Мингорсовета

Что было, что есть и что будет – это не гадание, а четкая установка развития любимого города. Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Евгений Пустовой, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
Пожалуй, самая обсуждаемая тема первых дней наступившего года – это объявление Президентом 2026-й Годом белорусской женщины. Вспомнилось, как ровно 20 лет назад 2006-й был Годом матери. Наверняка, многие девчонки, родившиеся тогда, уже сами стали мамами. Вам не кажется, что в этом есть какая-то преемственность? В целом какими вы видите приоритеты и цели Года белорусской женщины?
Евгений Пустовой, депутат Минского городского Совета депутатов:
Спасибо за такой глубинный вопрос. Вы в своем вопросе уже ответили на эти приоритеты. Коль успешная женщина – медийная личность, многодетная мама помнит о том, что глава государства объявлял Годом матери 2006 год, а сейчас Год белорусской женщины – значит, в правильном направлении мы двигаемся и наше общество. Как бы мы ни говорили о том, что мы такие сильные, крепкие, мужественные. За плечами или впереди любого успешного мужчины стоит женщина. Во-первых, она нас родила. Во-вторых, это твоя спутница или даже муза. Какая будет женщина, такая будет и страна. Давайте посмотрим, у нас две основные цивилизации – Восток, Запад. На Востоке, объездил, слава Богу, с Президентом многие страны и континенты, там у женщины свое место. Определили ей это место и все. Меньше прав. На Востоке так. На Западе вообще женщину перевернули, мне кажется, с ног на голову. Ей нарративы феминизма, а счастливее она от этого стала? То, что поднять ее на высоты карьерной лестницы – пожалуйста, у нас. Высоты башенного крана, то есть размыв профессий – пожалуйста. Но именно в Беларуси материнство и детство, и вообще женственность под защитой главы государства.
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