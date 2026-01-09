Мы двигаемся в правильном направлении – о Годе белорусской женщины поговорили с депутатом Мингорсовета

Что было, что есть и что будет – это не гадание, а четкая установка развития любимого города. Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Евгений Пустовой, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:

Пожалуй, самая обсуждаемая тема первых дней наступившего года – это объявление Президентом 2026-й Годом белорусской женщины. Вспомнилось, как ровно 20 лет назад 2006-й был Годом матери. Наверняка, многие девчонки, родившиеся тогда, уже сами стали мамами. Вам не кажется, что в этом есть какая-то преемственность? В целом какими вы видите приоритеты и цели Года белорусской женщины?