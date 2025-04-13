За 2025 год зафиксировано 128 нарушений государственной границы в воздушном пространстве – Лукьянович

Накануне профессионального праздника командование ПВО наградило лучших зенитчиков, поблагодарив за мужество, профессионализм и личный вклад в общее дело. На плечи этих военных возложена важнейшая миссия – они непрерывно контролируют воздушное пространство нашей страны. 24 на 7 несут боевое дежурство. У наших границ сложилась непростая военно-политическая обстановка. Против Беларуси ведется воздушная разведка, отмечают силы противовоздушной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лукьянович, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:

Мы фиксируем значительное количество полетов, самолетов-разведчиков вдоль наших границ со стороны Балтии и Польши. В день количество полетов разведавиации достигает 10-12 в отдельные дни, а в среднем 5-6 вылетов самолета. Только за 2025 год зафиксировали 128 нарушений государственной границы в воздушном пространстве.

Зенитно-ракетные и радиотехнические соединения и части нашей страны оснащены современной и эффективной техникой, которая способна обнаруживать и уничтожать средства воздушного нападения и днем и ночью, в различных метеоусловиях. Отметим, Беларусь участник Объединенной системы ПВО стран СНГ. Наши расчеты несут боевое дежурство совместно с Россией.