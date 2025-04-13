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Католики и православные празднуют Вербное воскресенье

13 апреля 2025 07:39
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Светлый праздник. Православные и католические верующие отмечают Вербное воскресенье. Во всех храмах и костелах страны идут торжественные богослужения, где и освящают главный символ праздника – веточки вербы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Католики и православные празднуют Вербное воскресенье-2

Праздник отмечают ровно за неделю до Пасхи, а посвящен он въезду Иисуса Христа в Иерусалим после воскрешения Лазаря. Согласно преданию, горожане устилали дорогу, по которой шел сын божий, ветвями финиковых пальм. На Руси, где пальмы не растут, символом торжества стали нежные побеги вербы. Освященные ветви верующие весь год хранят в доме. Считается, что такой оберег защищает жилище и его обитателей от бед. Вербное воскресенье символизирует появление надежды людей на искупление греха, укрепление веры. Для христиан он наполнен идеей милосердия и человеколюбия.

# Православные в Беларуси # Католики Беларуси

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