Уникальные кадры. Как раньше выглядели известные мосты Минска

Анастасия Макеева, корреспондент СТВ:

Река Свислочь подарила жизнь многим мостам Минска. Исторически они соединяли берега и связывали части города. Сегодня на нашей набережной можно увидеть целое ожерелье из мостов. После Великой Отечественной войны, когда город возрождали из пепла, в Минск пригласили лучших архитекторов из Москвы и Петербурга. Так, по проекту Геннадия Баданова и Михаила Парусникова в 1952 году на тогда Ленинском проспекте появился красивый мост с чугунным изящным литьем. Он соединял парк Максима Горького с парком Янки Купалы.

Этот уголок Питера в Минске стал любимым местом для свиданий, и с 50-х годов объятия под арками не прекращаются. Вверху шумный проспект, а здесь загадочная тишина.

Анастасия Макеева:

За планетарием в парке Горького можно найти настоящую кружевную дугу. Этот мостик отлично вписался в ландшафт и притягивает своей красотой всех молодоженов, которые в знак крепкого союза оставляют здесь символичные замочки.

Если бы не шум аттракционов, то можно было подумать, что мы не в детском парке, а в загородной усадьбе, посреди высоких деревьев и канавок. В 60-е годы молодые архитекторы вписали в живописный ландшафт немало очаровательных мостиков. Наш, например, был музыкальным, с нотками на перилах.

Анастасия Макеева:

Этот легендарный мостик полюбили многие советские режиссеры. Так, в фильме Ричарда Викторова «Любимая» детей ведут на прогулку в парк, а в фильме Игоря Добролюбова «По секрету всему свету» тот самый Дениска отправляется на зарядку.

Мост на этом месте был всегда. Правда, выглядел по-другому, но именно с него начиналось знакомство с Губернаторским садом. Так назывался Парк Горького в 19 веке в честь губернатора Захара Корнеева.

На старых открытках аллеи буквально источают аромат времени. Мостик отправлял минчан не только насладиться природой, но и провести время на велотреке и в шапито.

Новый бетонный мост появился здесь в 60-х. Место, где заканчивается улица Карла Маркса и открывается замечательная панорама на Свислочь.

Анастасия Макеева:

Мост, который соединяет Верхний город и Немигу – один из самых старых мостов, в народе его называли «Хлусов мост». Дело в том, что на торговой набережной было немало дорогих лавок и действовали приказчики, которые умудрялись навязать свой товар, но и еще обмануть минчан! Так что отправляться на шопинг в Старом Минске было небезопасно!

Есть и другая версия: мост построил некий торговец Лукаш Хлус на деньги, полученные от самого черта, поэтому на нем нередко грабили и убивали прохожих. Несмотря на свою темную репутацию, мост прослужил минчанам с 16-го по середину 20 столетия! Когда случались катаклизмы, минчане отстраивали новый деревянный мост. И только в 1966 году начали строить новый бетонный мост рядом с тем местом, где был Хлусов.

Посреди потока машин на улице Богдановича трудно рассмотреть уникальную архитектуру. Но спуститься вниз и прогуляться по Свислочи стоит. Большие пролеты соединяют два берега, между ними инженеры сделали мощные колонны, которые по вечерам создают красивый рисунок на воде. Под этим мостом любит собираться молодежь.