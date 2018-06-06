Уникальные кадры. Как раньше выглядели известные мосты Минска
Анастасия Макеева, корреспондент СТВ:
Река Свислочь подарила жизнь многим мостам Минска. Исторически они соединяли берега и связывали части города. Сегодня на нашей набережной можно увидеть целое ожерелье из мостов.
После Великой Отечественной войны, когда город возрождали из пепла, в Минск пригласили лучших архитекторов из Москвы и Петербурга. Так, по проекту Геннадия Баданова и Михаила Парусникова в 1952 году на тогда Ленинском проспекте появился красивый мост с чугунным изящным литьем. Он соединял парк Максима Горького с парком Янки Купалы.
Этот уголок Питера в Минске стал любимым местом для свиданий, и с 50-х годов объятия под арками не прекращаются. Вверху шумный проспект, а здесь загадочная тишина.
Анастасия Макеева:
За планетарием в парке Горького можно найти настоящую кружевную дугу. Этот мостик отлично вписался в ландшафт и притягивает своей красотой всех молодоженов, которые в знак крепкого союза оставляют здесь символичные замочки.
Если бы не шум аттракционов, то можно было подумать, что мы не в детском парке, а в загородной усадьбе, посреди высоких деревьев и канавок. В 60-е годы молодые архитекторы вписали в живописный ландшафт немало очаровательных мостиков. Наш, например, был музыкальным, с нотками на перилах.
Анастасия Макеева:
Этот легендарный мостик полюбили многие советские режиссеры. Так, в фильме Ричарда Викторова «Любимая» детей ведут на прогулку в парк, а в фильме Игоря Добролюбова «По секрету всему свету» тот самый Дениска отправляется на зарядку.
Мост на этом месте был всегда. Правда, выглядел по-другому, но именно с него начиналось знакомство с Губернаторским садом. Так назывался Парк Горького в 19 веке в честь губернатора Захара Корнеева.
На старых открытках аллеи буквально источают аромат времени. Мостик отправлял минчан не только насладиться природой, но и провести время на велотреке и в шапито.
Новый бетонный мост появился здесь в 60-х. Место, где заканчивается улица Карла Маркса и открывается замечательная панорама на Свислочь.
Анастасия Макеева:
Мост, который соединяет Верхний город и Немигу – один из самых старых мостов, в народе его называли «Хлусов мост». Дело в том, что на торговой набережной было немало дорогих лавок и действовали приказчики, которые умудрялись навязать свой товар, но и еще обмануть минчан! Так что отправляться на шопинг в Старом Минске было небезопасно!
Есть и другая версия: мост построил некий торговец Лукаш Хлус на деньги, полученные от самого черта, поэтому на нем нередко грабили и убивали прохожих. Несмотря на свою темную репутацию, мост прослужил минчанам с 16-го по середину 20 столетия! Когда случались катаклизмы, минчане отстраивали новый деревянный мост. И только в 1966 году начали строить новый бетонный мост рядом с тем местом, где был Хлусов.
Посреди потока машин на улице Богдановича трудно рассмотреть уникальную архитектуру. Но спуститься вниз и прогуляться по Свислочи стоит. Большие пролеты соединяют два берега, между ними инженеры сделали мощные колонны, которые по вечерам создают красивый рисунок на воде. Под этим мостом любит собираться молодежь.
Арки над водой, несомненно – одни из талисманов города и отличные объекты для фотосессий.