Немец едет на ЧМ по футболу на «пивной бочке». Как это выглядит

Новости Беларуси. До мундиаля в России остаются считанные дни. Футбольные матчи там начнутся уже 14 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все больше иностранных болельщиков, направляясь в Москву, пересекают белорусскую границу. Некоторые из них выглядят очень экзотично. Например, в пункте пропуска «Берестовица» встретили немца, который решил отправиться в путешествие на «пивной бочке».

Источник видео ABW.by