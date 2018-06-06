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Немец едет на ЧМ по футболу на «пивной бочке». Как это выглядит

06 июня 2018 08:02
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Новости Беларуси. До мундиаля в России остаются считанные дни. Футбольные матчи там начнутся уже 14 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Назван вероятный победитель чемпионата мира по футболу

Немец едет на ЧМ по футболу на «пивной бочке». Как это выглядит-1

Все больше иностранных болельщиков, направляясь в Москву, пересекают белорусскую границу. Некоторые из них выглядят очень экзотично. Например, в пункте пропуска «Берестовица» встретили немца, который решил отправиться в путешествие на «пивной бочке».

Источник видео ABW.by

# Чемпионат мира по футболу # общество # Фотофакт

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