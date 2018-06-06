В Минске двум паркам, четырем улицам и пешеходной зоне присвоены названия

Новости Беларуси. В белорусской столице присвоили названия двум паркам, пешеходной зоне и четырем улицам.

Это решение Минского городского Совета депутатов от 29 мая 2018 года №49 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Пешеходная зона от Свято-Духова кафедрального собора до улицы Максима Богдановича теперь называется Козьмо-Демьяновский спуск.

Зеленая зона в границах улиц Плеханова – Ванеева – Райниса теперь будет носить имя писателя Чингиза Айтматова («Парк имени Чингиза Айтматова»).

Зеленой зоне в границах ул. Долгобродской – пер. Козлова – Слепянской водной присвоено имя Александра Герасименко – белорусского государственного деятеля. Зеленая зона будет называться «Парк имени Александра Герасименко».

Проектируемая улица номер 5 в границах пр. Партизанского – ул. Кулешова – ул. Шишкина будет носить имя пограничника Евгения Мирковского – Героя Советского Союза.

Проектируемой улице номер 3 от ул. Янки Лучины до ул. Чижевских присвоено имя белорусского ученого Аркадия Смолича.

Проектируемая улица номер 5 от Игуменского тракта до ул. Чижевских будет носить имя народного артиста БССР Владимира Оловникова, который является почетным гражданином Минска.

Проектируемая улица номер 7 от Игуменского тракта до проектируемой улицы номер 3 будет названа в честь Алеся Дудара – белорусского поэта, критика и переводчика.

Решение вступит в силу после его официального опубликования.