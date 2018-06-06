Как стать успешным? Алгоритм действий по созданию персонального бренда от специалиста

Успех сопутствует умным, смелым и раскрученным. Если раньше было достаточно делать что-либо дешевле и лучше остальных, то сегодня акцент сместился на самопрезентацию, именуемую модным понятием «личный бренд».

Веста Жульпа, стратег-брендмейкер:

Это формирование определенных ассоциаций у потребителей сознания, т.е. брендинг нельзя пощупать руками, это не человек, если говорить конкретно, это не товар, это не компания, это что-то такое на ментальном уровне.

Вопреки стереотипам, брендинг показан не только акулам шоу-бизнеса и воротилам крупных компаний, собственный бренд пригодится в любой профессии, где есть место конкуренции.

Веста Жульпа:

Абсолютно для каждого он имеет место быть просто в разных масштабах, я думаю, это может быть и предприниматель, и наемный работник, и фрилансер, и спортсмен, и звезды шоу-бизнеса. Это чтобы о человеке складывались определенные впечатления у всех людей, с которыми он планирует взаимодействовать.