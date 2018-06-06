Как стать успешным? Алгоритм действий по созданию персонального бренда от специалиста

Успех сопутствует умным, смелым и раскрученным. Если раньше было достаточно делать что-либо дешевле и лучше остальных, то сегодня акцент сместился на самопрезентацию, именуемую модным понятием «личный бренд».
Веста Жульпа, стратег-брендмейкер:
Это формирование определенных ассоциаций у потребителей сознания, т.е. брендинг нельзя пощупать руками, это не человек, если говорить конкретно, это не товар, это не компания, это что-то такое на ментальном уровне.
Вопреки стереотипам, брендинг показан не только акулам шоу-бизнеса и воротилам крупных компаний, собственный бренд пригодится в любой профессии, где есть место конкуренции.
Веста Жульпа:
Абсолютно для каждого он имеет место быть просто в разных масштабах, я думаю, это может быть и предприниматель, и наемный работник, и фрилансер, и спортсмен, и звезды шоу-бизнеса. Это чтобы о человеке складывались определенные впечатления у всех людей, с которыми он планирует взаимодействовать.
Если у вас появилось желание завестись персональным брендом, совсем необязательно разбивать копилку и бежать к бренд-мейкеру.
Веста Жульпа:
Ему, бесспорно, придется обращаться к узкопрофильным специалистам. Допустим, человеку нужен логотип – он обратится к дизайнеру или человеку нужно хорошо выглядеть – он обратиться к стилисту. Без таких специалистов выстроить сильный бренд вряд ли получиться.
Грамотно разработанный бренд окупит затраченные ресурсы.
Веста Жульпа:
У этого человека уже будет статус эксперта, социальный капитал у этого человека больше. Предпринимателю бренд может помочь в том, что он приведет ему большой поток клиентов. Если этот человек наемный сотрудник и у него уже хорошо выстроен персональный бренд, значит, он становится вот таким притягательным и для нанимателя, и для других HR, потому что он повышает уже стоимость компании за счет того, что он работает в этой компании.
Персональный бренд, в первую очередь, – тщательно продуманный алгоритм действий.
Какой алгоритм действий по созданию персонального бренда? Узнаете, посмотрев видеоматериал.