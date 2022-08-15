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Уникальная находка. Под Минском обнаружили герб сына Владимира и Рогнеды

15 августа 2022 18:24
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Новости Беларуси. Археологи исследуют долетописный Минск. Это едва ли не самые масштабные археологические изыскания, проводимые сейчас в Беларуси. Находок тысячи, и благодаря каждой открываются все новые детали истории города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди последних – керамическая посуда с родовым гербом князя Изяслава Владимировича.

Уникальная находка. Под Минском обнаружили герб сына Владимира и Рогнеды-1

Тысячи фрагментов керамики, украшения, предметы торговли и быта. История долетописного Минска оживает в руках археологов. Вот уже не первый год ученые восстанавливают облик древнего города.

Уникальная находка. Под Минском обнаружили герб сына Владимира и Рогнеды-4

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:
Раскопки на Менке продолжаются целое лето, с июня. Исследовалось селище вокруг городища. Найдена ювелирная мастерская. Параллельно ведется изучение оборонительных сооружений, прорезка вала для того, чтобы найти дерево и продатировать его радиоуглеродным методом и методом дендрохронологии. Для того чтобы четко понимать, когда строились оборонительные сооружения на Менке.

Уникальная находка. Под Минском обнаружили герб сына Владимира и Рогнеды-7

Это запомнится на всю жизнь. Почему студенты-волонтеры едут на раскопки под Минском? Подробнее здесь.

Пару дней назад здесь удалось найти уникальный и единственный в стране фрагмент посуды. На нем сохранился личный родовой знак князя Изяслава, сына Владимира и Рогнеды.

Уникальная находка. Под Минском обнаружили герб сына Владимира и Рогнеды-10

Андрей Войтехович, заведующий отделом археологии средних веков и нового времени Института истории НАН Беларуси: 
Это личный знак князя. Его присутствие на определенной территории свидетельствует о том, что эта территория уже принадлежит владениям этого князя. Либо он лично там находится, либо представители его администрации. Этот герб Изяслава – это первый герб государства сформировавшегося полоцкой земли.

# Археология # общество # Вадим Лакиза # Андрей Войтехович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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