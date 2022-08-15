Уникальная находка. Под Минском обнаружили герб сына Владимира и Рогнеды

Новости Беларуси. Археологи исследуют долетописный Минск. Это едва ли не самые масштабные археологические изыскания, проводимые сейчас в Беларуси. Находок тысячи, и благодаря каждой открываются все новые детали истории города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди последних – керамическая посуда с родовым гербом князя Изяслава Владимировича.

Тысячи фрагментов керамики, украшения, предметы торговли и быта. История долетописного Минска оживает в руках археологов. Вот уже не первый год ученые восстанавливают облик древнего города.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Раскопки на Менке продолжаются целое лето, с июня. Исследовалось селище вокруг городища. Найдена ювелирная мастерская. Параллельно ведется изучение оборонительных сооружений, прорезка вала для того, чтобы найти дерево и продатировать его радиоуглеродным методом и методом дендрохронологии. Для того чтобы четко понимать, когда строились оборонительные сооружения на Менке.

Это запомнится на всю жизнь. Почему студенты-волонтеры едут на раскопки под Минском? Подробнее здесь. Пару дней назад здесь удалось найти уникальный и единственный в стране фрагмент посуды. На нем сохранился личный родовой знак князя Изяслава, сына Владимира и Рогнеды.