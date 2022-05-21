Уничтожил офицера врукопашную и в упор расстрелял 10 немцев. История Аннаева, в чью честь названа минская улица
Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь отпразднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эту победу советский народ заплатил высокую цену: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб. Но за цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями.
Сергей Шуманский, СТВ:
Улица Аннаева расположена в Партизанском районе Минска. Ее протяженность чуть более 2 километров. Начинается от перекрестка с улицей Менделеева, далее пересекается с улицами Бумажкова и Кубанской, Коллективным переулком, Авангардной и Запорожской улицами, и заканчивается тупиком в районе Соснового бора. Названа в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза – Ораза Аннаева.
Родился Ораз Аннаев в 1913 году в ауле Кодж Балканского велаята Туркменистана в семье крестьянина. В 1935-1937 годах служил в пограничных войсках. Вернувшись домой, работал в милиции. В 1941 году был призван в Красную армию, участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками.
Особо отличился при форсировании реки Днепр. В районе села Нивки Гомельской области 21 сентября 1943 года старшина гвардии Аннаев первым ворвался в населенный пункт. В ожесточенной рукопашной схватке он уничтожил немецкого офицера и расстрелял в упор из автомата 10 солдат. Когда подошли остальные бойцы, Аннаев со своим взводом продолжал преследовать фашистов и с ходу занял важный опорный пункт немцев. Отличился и в бою 4 октября 1943 года около железнодорожной станции у села Колыбань, взорвав вражескую автомашину, в которой были два пулемета и семь гитлеровцев.
Из наградного листа Ораза Аннаева с представлением к званию Героя Советского Союза:
В бою за насыпь железной дороги, что западнее села Колыбань, 4 октября 1943 года немцы из бронированной автомашины станковыми пулеметами вели ураганный огонь, что не давало возможности подойти к насыпи и занять ее. Товарищ Аннаев, не считаясь с жизнью, подполз к автомашине и взорвал ее, в ней было взорвано два станковых пулемета и семь гитлеровцев. Магистраль, питавшая гомельскую группировку врага, была перерезана.
23 октября 1943 года Ораз Аннаев погиб в бою. Первоначально он был похоронен в братской могиле вблизи деревни Дубровное Полесской области БССР. Позже его перезахоронили в братской могиле в поселке Комарин Брагинского района Гомельской области.
Сергей Шуманский:
15 января 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом отвагу и героизм, старшине Аннаеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Также посмертно он был награжден орденом Ленина и медалью. Именем Ораза Аннаева названы улицы в Минске, Светлогорске и туркменском городе Сердар. На доме № 8 по улице Менделеева в Минске установлена мемориальная доска. А у школы в Сердаре установлен бюст Героя. Чтобы помнили.
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