Про его подвиг сняли фильм «Пятнадцатая весна». Вспоминаем Героя СССР Сашу Чекалина, в честь которого названа минская улица

Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь отпразднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И мы помним, какой ценой наши прадеды добыли Победу: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб. Но за цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Улица Чекалина расположена в Северном поселке Заводского района Минска. Ее протяженность – около 600 метров. Состоит она из двух частей. Первая начинается от перекрестка с улицей Охотской и заканчивается у дома № 139 по Иркутской улице. Вторая часть начинается от улицы Артема и заканчивается пересечением с переулком Болотникова. Названа в честь юного партизана-разведчика, Героя Советского Союза Чекалина Александра Павловича.

Александр Чекалин родился 25 марта 1925 года в селе Песковатское Тульской области. Его отец был охотником, благодаря чему юный Александр рано научился стрелять и прекрасно ориентировался в лесу. В школе «неугомонный Саша», так его называли одноклассники, активно занимался физикой и биологией, собственноручно собрал радиоприемник, постоянно участвовал в различных спортивных состязаниях, в том числе по стрельбе, и блестяще побеждал в них. Он успел закончить 8 классов средней школы, когда началась Великая Отечественная.

Уже в июле 1941-го линия фронта стала приближаться к родным местам Чекалина. Не дожидаясь прихода нацистов, Александр на добровольной основе вступает в истребительный отряд. После отступления советских войск с территории Тульской области Александр вместе со своим отцом становится участником партизанского движения «Передовой». Наравне со взрослыми юный разведчик собирал сведения о расположении фашистских отрядов, их численности и передислокации. Чекалин налаживал связь между партизанскими отрядами в качестве радиста, участвовал в засадах, минировал дороги и пускал под откос вражеские эшелоны.

Из воспоминаний командира партизанского отряда «Передовой» Дмитрия Тимофеевича Тетерчева:

Он любил ходить в разведку один. Получит, бывало, задание, положит в один карман кусок хлеба, в другой – пару гранат, а то и винтовку возьмет, и скроется в вечерних лесных сумерках. А к утру обязательно с нужными сведениями вернется. Где какие части немецкие стоят, как вооружены, по каким направлениям продвигаются – все разузнает. Никогда он ничего не боялся, хоть и знал, что подстерегают партизана опасности на каждом шагу. И чем опаснее задание, тем охотнее Шура брался его выполнять…

Чекалин участвовал во всех боевых операциях отряда, на его счету было много убитых фашистов. Он смело рвался в бой, всеми силами желая защитить родную землю. Но в начале ноября 1941-го Саша сильно простудился, и комиссар отряда направил его в деревню Мышбор к местной учительнице, близкой к партизанам, у которой парень мог бы подлечиться. Но в деревне Шура узнал, что его разыскивают немцы, а сама женщина арестована. Тогда он решил уйти в родной дом в село Песковатское. Там его и сдал фашистам предатель – местный староста Никифор Авдюхин. Заметив дым из трубы, он донес в немецкую комендатуру.