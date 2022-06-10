Белорусские школьники отметят выпускные 10 июня. Милиция усилит контроль за порядком

Новости Беларуси. День, который наверняка запомнится на всю жизнь. 10 июня по всей Беларуси пройдут выпускные вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со своими воспитанниками попрощаются более трех тысяч белорусских школ. В торжественной обстановке молодым людям вручат их аттестаты и медали.

За каждым из документов об окончании образования немало усердия на протяжение всех 11 лет. И несмотря на то, что впереди их ждут вступительные испытания и первый взрослый выбор в жизни, сегодня пока еще завтрашние абитуриенты сменят деловой костюм на парадный и отправятся на церемонию вручения. В этом году аттестаты зрелости получат более 53 тысяч выпускников. А сами мероприятия, включая неофициальную часть, состоятся в учебных заведениях.