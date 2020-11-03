«Умный город» в Минске. Кто и как будет его строить?

Новости Беларуси. Кто и как будет строить в Минске «умный город»? Северная часть столицы между водохранилищами Дрозды и Цнянское отдается под жилищную застройку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Кто и как будет строить в Минске «умный город»? Северная часть столицы между водохранилищами Дрозды и Цнянское отдается под жилищную застройку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На Национальном правовом интернет-портале опубликован указ Президента, которым вносятся изменения в генплан Минска. Предполагается, что на этих землях будет построено жилье, выставочный центр, международный центр торговли, офисные здания, IT-университет и другая коммерческую недвижимость.