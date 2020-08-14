Своя квартира в Минске. Может ли её себе позволить обычная семья и как в этом вопросе помогает банковская система?

Новости Беларуси. Собственное жильё в Минске – актуальная тема для молодых семей и приезжих. А еще для тех, кто снимает жильё по договору аренды и мечтает о своих квадратных метрах. Об этом шла речь в программе «Большой город» на СТВ.

Вадим Тачкин, член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси: В последнее время уже никто не накапливает на квартиру и покупает её исключительно за свои денежные средства. Сейчас большинство покупателей старается использовать всё-таки поддержку банка. Она в той или иной мере на рынке присутствует, какие-то периоды – это много банков, какие-то периоды – это единичные банки, но возможность действительно существует. И очень многие уже не пугаются вот этого кредитного бремени и смело, в общем-то, идут в банки, берут эти кредиты, оформляют залог на свою квартиру в пользу банка. И выплачивают вот в течение достаточно длительных периодов – 15, 20 лет – вот эти самые одолженные суммы, которые, в общем-то, позволяют человеку решить вопрос сегодня, а не откладывать его на потом. Банковская система позволит действительно жить сегодня, а не тогда, когда ты сможешь себе это позволить.

Многих потенциальных участников рынка недвижимости также интересует, когда лучше покупать или продавать жильё – сейчас или лучше повременить, дождаться более выгодных условий.

Вадим Тачкин:

Любой профессиональный участник рынка говорит всегда примерно похожую фразу: покупайте недвижимость тогда, когда вы в ней нуждаетесь, когда вам она нужна. У вас создалась семья, у вас родился ребёнок, вам действительно нужны эти квадратные метры. Если постоянно искать вот тот самый выгодный момент, ту самую точку равновесия, то можно потерять в другом – сложности будут в семейной жизни, могут не состояться какие-то планы и прочие вещи, потому что это всё-таки покупка места жилья, жилища, то есть того места, где человек будет проводить очень много времени. И ждать, отказывая себе вот в этой покупке, наверное, не всегда правильно. Но опять же, здесь всегда у каждого своя история этой покупки. Наверное, здесь нет универсального совета. Как правило, ограничиваемся фразой «вам нужно – действуйте».