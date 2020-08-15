С приставкой «евро». Как трансформируется спрос на вторичное жильё в Минске
Новости Беларуси. На вторичном рынке Минска не падает спрос на малокомнатные квартиры. Однако со временем потребности жильцов трансформируются. Об этом в программе «Большой город» на СТВ рассказал член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси Вадим Тачкин.
Вадим Тачкин, член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси:
Сегодня под понятием «малокомнатные квартиры» все подразумевают квартиры с приставкой «евро». То есть квартиры, в которых нет, например, кухонь – это та же бывшая однокомнатная, но при этом вместо кухни, там уже спальня, а кухонная зона переместилась в зал. Потребность у текущего поколения потребителей, скорее, в отдельной спальне, чем в отдельной кухне. Это особенности и взаимодействия с внешним миром, и социальные сети – то есть сейчас уже на кухнях не встречаются, не общаются. Все встречаются в кафе, в каких-то местах, где время можно проводить гораздо интереснее. И, наверное, это правильно.
Малокомнатные квартиры на вторичном рынке более доступны по цене. Из-за этого такое жильё остаётся самым востребованным.
Вадим Тачкин:
Всегда надо измерять стоимость объекта недвижимости не ценой квадратного метра, а ценой сделки – сколько нужно заплатить за объект недвижимости? Покупатель, как правило, выбирает меньшую по площади квартиру, но со своими возможностями её купить сегодня, а не накапливать. Легче потом собирать на доплату. Купив какую-то маленькую квартиру, переехать в большую уже гораздо проще, чем сразу копить, там, на трёхкомнатную и, при этом, проживать в арендном жилом фонде.
Также покупатели предпочитают квартиры с готовой отделкой. Рынок формируется исходя из запросов потребителей.
Вадим Тачкин:
Нужно такое типовое, добротное, стандартное жильё, где можно взять зубную щётку, приехать и жить уже завтра, а не полгода сражаться со строителями, бороться с завышенными сметами, каким-то образом разбираться в строительных материалах, технологиях, массу вопросов изучать, которые, в общем-то, если бы он покупал квартиру в готовом доме с готовой отделкой, то даже и не знал бы о них. Но когда ты берёшь стены и не более, то, конечно, приходится вникать в это всё, а это нужно тратить время, нужно тратить силы. И очень многие от этого устают.
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