С приставкой «евро». Как трансформируется спрос на вторичное жильё в Минске

Новости Беларуси. На вторичном рынке Минска не падает спрос на малокомнатные квартиры. Однако со временем потребности жильцов трансформируются. Об этом в программе «Большой город» на СТВ рассказал член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси Вадим Тачкин.

Вадим Тачкин, член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси:

Сегодня под понятием «малокомнатные квартиры» все подразумевают квартиры с приставкой «евро». То есть квартиры, в которых нет, например, кухонь – это та же бывшая однокомнатная, но при этом вместо кухни, там уже спальня, а кухонная зона переместилась в зал. Потребность у текущего поколения потребителей, скорее, в отдельной спальне, чем в отдельной кухне. Это особенности и взаимодействия с внешним миром, и социальные сети – то есть сейчас уже на кухнях не встречаются, не общаются. Все встречаются в кафе, в каких-то местах, где время можно проводить гораздо интереснее. И, наверное, это правильно.