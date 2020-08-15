Копить ли на свою квартиру? Мнение о том, почему в Беларуси арендное жильё не так популярно

Новости Беларуси. Почему белорусы не до конца доверяют рынку арендного жилья? О плюсах и минусах такой формы собственности шла речь в программе «Большой город» на СТВ. Специалисты выделяют два важных момента, которые влияют на отношение к договору аренды. Первый – это привычка, которая досталась нам от родителей. Второй – это отсутствие того самого рынка арендного жилья и долгосрочных отношений с арендодателем.

Вадим Тачкин, член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси:

Если бы на сегодня коммерческий рынок такие отношения предоставлял – наверное, гораздо большее число людей принимало бы решения в сторону арендного жилья. Я не слышал случаев, чтобы договор аренды подписан был на 20 лет, на 30 лет, что является стандартной практикой в любой стране, где в приоритет ставится всё-таки место работы – и только потом место жительства. У нас это, пока, к сожалению, только начинается.

Бизнес, который связан с арендным жильём, он тоже будет появляться, когда изменится этот менталитет, эта привычка, эта наследственность. Наверное, с этим в первую очередь связано то развитие, которое сейчас даёт государство арендному жилому фонду, и мы видим – популярность сумасшедшая.