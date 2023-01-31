«Дабы не допустить ещё большего кровопролития». В гимназии Логойска дети написали письма военнослужащим

О теплой и душевной акции в сюжете Влады Родовской.

Новости Беларуси. В Минской области стартовала акция «Мое письмо солдату». Проект приурочен ко Дню защитников Отечества, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Творческие коллективы, педагоги, школьники будут писать письма военнослужащим. Это можно сделать до 20 февраля. После послания передадут в воинские части региона.

Задумчивые лица, огонь в глазах. Ребята усердно выводят букву за буквой. Складывают предложение за предложением, чтобы получился структурный текст. Это не обычный урок у учеников Логойской гимназии. Сегодня повод всем вместе сесть за парты особый.

Влада Родовская, корреспондент:

В центральном регионе стартовала масштабная акция. Носит она патриотическое направление. Стать ее участником довольно просто – нужно лишь желание, ручка и бумага.

У 9-го класса необычное задание. Гимназисты увлекаются историей своей страны, поэтому решили написать письма в прошлое, адресованные солдатам Великой Отечественной войны.