«Дабы не допустить ещё большего кровопролития». В гимназии Логойска дети написали письма военнослужащим
Новости Беларуси. В Минской области стартовала акция «Мое письмо солдату». Проект приурочен ко Дню защитников Отечества, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Творческие коллективы, педагоги, школьники будут писать письма военнослужащим. Это можно сделать до 20 февраля. После послания передадут в воинские части региона.
О теплой и душевной акции в сюжете Влады Родовской.
Задумчивые лица, огонь в глазах. Ребята усердно выводят букву за буквой. Складывают предложение за предложением, чтобы получился структурный текст. Это не обычный урок у учеников Логойской гимназии. Сегодня повод всем вместе сесть за парты особый.
Влада Родовская, корреспондент:
В центральном регионе стартовала масштабная акция. Носит она патриотическое направление. Стать ее участником довольно просто – нужно лишь желание, ручка и бумага.
У 9-го класса необычное задание. Гимназисты увлекаются историей своей страны, поэтому решили написать письма в прошлое, адресованные солдатам Великой Отечественной войны.
Мы, современные дети, очень благодарны вам. Память о Великой Отечественной войне будет жить вечно в наших сердцах.
А ведь основная цель акции отнюдь не на поверхности. Самое главное – научить молодежь любить Родину и ценить мир. Воспитанию патриотизма, кстати, в гимназии уделяется особое внимание.
Подробнее смотрите в видеоматериале.
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