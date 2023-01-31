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«Дабы не допустить ещё большего кровопролития». В гимназии Логойска дети написали письма военнослужащим

31 января 2023 14:39
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Новости Беларуси. В Минской области стартовала акция «Мое письмо солдату». Проект приурочен ко Дню защитников Отечества, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Творческие коллективы, педагоги, школьники будут писать письма военнослужащим. Это можно сделать до 20 февраля. После послания передадут в воинские части региона.  

О теплой и душевной акции в сюжете Влады Родовской.  

«Дабы не допустить ещё большего кровопролития». В гимназии Логойска дети написали письма военнослужащим-1

Задумчивые лица, огонь в глазах. Ребята усердно выводят букву за буквой. Складывают предложение за предложением, чтобы получился структурный текст. Это не обычный урок у учеников Логойской гимназии. Сегодня повод всем вместе сесть за парты особый.  

«Дабы не допустить ещё большего кровопролития». В гимназии Логойска дети написали письма военнослужащим-4

Влада Родовская, корреспондент:  
В центральном регионе стартовала масштабная акция. Носит она патриотическое направление. Стать ее участником довольно просто – нужно лишь желание, ручка и бумага.  

У 9-го класса необычное задание. Гимназисты увлекаются историей своей страны, поэтому решили написать письма в прошлое, адресованные солдатам Великой Отечественной войны.  

«Дабы не допустить ещё большего кровопролития». В гимназии Логойска дети написали письма военнослужащим-7

Мы, современные дети, очень благодарны вам. Память о Великой Отечественной войне будет жить вечно в наших сердцах.  

А ведь основная цель акции отнюдь не на поверхности. Самое главное – научить молодежь любить Родину и ценить мир. Воспитанию патриотизма, кстати, в гимназии уделяется особое внимание.  

«Дабы не допустить ещё большего кровопролития». В гимназии Логойска дети написали письма военнослужащим-10

Подробнее смотрите в видеоматериале.  

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# День защитника Отечества # общество # Влада Родовская # Алла Вишневская # Ольга Вусик # Сергей Успенский # Людмила Пилькевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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