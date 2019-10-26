Умер белорусский композитор-песенник Олег Молчан. Ему было 54 года

Новости Беларуси. На 55 году после продолжительной болезни ушёл из жизни белорусский композитор-песенник Олег Молчан. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство культуры.

Известность и международное признание Молчан обрёл во время сотрудничества с ансамблем «Песняры» и его художественным руководителем Владимиром Мулявиным.

Для ансамбля Олег Владимирович написал песенные циклы «Вянок» и «Ave Solе, або Слова Скарыны», а также множество популярных песен среди которых «Маргарыта», «Милая женщина», «Юность» и другие. Одной из самых известных песен Молчана считается «Малітва», впервые исполненная Мулявиным.

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Олег Владимирович продолжил активную творческую деятельность и после ухода из «Песняров». Он сотрудничал с различными коллективами и сольными певцами. Также Молчан вёл авторские программы и организовывал творческие вечера.

В интервью телеканалу СТВ Олег Молчан рассказывал о начале своей карьеры и признавался, что не может быть лёгкой судьбы у творческого человека.