Прямой эфир

Умер белорусский композитор-песенник Олег Молчан. Ему было 54 года

26 октября 2019 13:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На 55 году после продолжительной болезни ушёл из жизни белорусский композитор-песенник Олег Молчан. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство культуры. 

Известность и международное признание Молчан обрёл во время сотрудничества с ансамблем «Песняры» и его художественным руководителем Владимиром Мулявиным. 

Для ансамбля Олег Владимирович написал песенные циклы «Вянок» и «Ave Solе, або Слова Скарыны», а также множество популярных песен среди которых «Маргарыта», «Милая женщина», «Юность» и другие. Одной из самых известных песен Молчана считается «Малітва», впервые исполненная Мулявиным. 

Роман Козырев: Есть песни, которые после Владимира Мулявина никто и не споёт 

Олег Владимирович продолжил активную творческую деятельность и после ухода из «Песняров». Он сотрудничал с различными коллективами и сольными певцами. Также Молчан вёл авторские программы и организовывал творческие вечера. 

В интервью телеканалу СТВ Олег Молчан рассказывал о начале своей карьеры и признавался, что не может быть лёгкой судьбы у творческого человека. 

«Обычно, если сразу всё – оно и быстро заканчивается» (здесь подробнее). 

# Некролог # общество # Олег Молчан

Другие новости рубрики

Все новости
«Делаем первый шаг»: в Орше по время субботника убрали парк льнокомбината
26 октября 2019 13:00

«Делаем первый шаг»: в Орше по время субботника убрали парк льнокомбината

Яркий метеор засняли ночью над Браславом: видеофакт
26 октября 2019 12:21

Яркий метеор засняли ночью над Браславом: видеофакт

Максим Рыженков на субботнике: «Видишь, насколько ты ещё способен что-то сделать руками своими»
26 октября 2019 12:00

Максим Рыженков на субботнике: «Видишь, насколько ты ещё способен что-то сделать руками своими»