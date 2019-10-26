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Яркий метеор засняли ночью над Браславом: видеофакт

26 октября 2019 12:21
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Новости Беларуси. В небе над Браславом ночью с 25 на 26 октября был замечен яркий метеор. Это произошло в 03:12 к югу от райцентра над озером Дривяты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Момент падения попал в объективы камер видеонаблюдения на городской набережной.

Яркий метеор засняли ночью над Браславом: видеофакт-1

Доли секунды, и сотни версий породило это небесное явление. Есть мнение, что осколок метеорного тела полностью сгорел в атмосфере, но не исключено, что какая-то его часть долетела до земли.

Яркий метеор засняли ночью над Браславом: видеофакт-4

Местные жители утверждают, что до рассвета на южном берегу озера было свечение, которого раньше в той стороне никогда не наблюдалось. Там нет населенных пунктов, только леса и болота.

# Необычное # общество # Фотофакт

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