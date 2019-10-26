Яркий метеор засняли ночью над Браславом: видеофакт

Новости Беларуси. В небе над Браславом ночью с 25 на 26 октября был замечен яркий метеор. Это произошло в 03:12 к югу от райцентра над озером Дривяты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Момент падения попал в объективы камер видеонаблюдения на городской набережной.

Доли секунды, и сотни версий породило это небесное явление. Есть мнение, что осколок метеорного тела полностью сгорел в атмосфере, но не исключено, что какая-то его часть долетела до земли.