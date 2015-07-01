Олег Молчан, композитор, музыкальный продюсер: Не может быть лёгкой судьбы у творческого человека!

Чем измеряется творческий путь композитора? Десятками лет, проведёнными на сцене или количеством музыкальных хитов. А может и вовсе - ярким блеском в глазах слушателей? Трудно однозначно ответить на этот вопрос. Но на 50-летнем рубеже мэтр Олег Молчан не стал подводить никаких итогов, а с трепетом и любовью вспомнил начало своего пути.

Олег Молчан, композитор, музыкальный продюсер:

Первые шаги были у меня ещё в школе. Я учился в 11-летке, затем - в консерватории. Потом в армии - когда я писал первый цикл на стихи Янки Купалы. Позже у меня были серьёзные композиции. Период, связанный с группой «Филармония». А вот в возрасте 24 лет появилась такая программа, как «Франциск Скорина», и эту программу взяли в репертуар «Песняры». Когда я в первый раз познакомился с Мулявиным, когда он в первый раз прослушал мои произведения за роялем, когда в первый раз мне сказал: «Приходи завтра на студию...» С этого и начался, собственно говоря, коллектив.

Когда у меня появилась певица Ирина Видова, у меня была задача другая. «Песняры» - это большой брэнд, а Ирина - никому неизвестная девушка с такой внешностью, таким голосом, такой харизмой… Она может нести музыку для современных молодых городских женщин.