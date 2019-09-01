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«Есть песни, которые после Владимира Мулявина никто и не споёт». Чем живут современные «Песняры»

01 сентября 2019 19:28
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Новости Беларуси. 1 сентября 1969 года принято считать днем рождения вокально-инструментального ансамбля «Песняры», хотя правды ради надо сказать, что коллектив Владимир Мулявин собрал несколько раньше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Очень скоро, уже в 1970-х, «Песнярам» подпевал весь Советский Союз. И до сих пор подпевает постсоветское пространство.

«Есть песни, которые после Владимира Мулявина никто и не споёт». Чем живут современные «Песняры»-1

Юлия Огнева, СТВ:
Как есть книга, которая вызывает во мне неподдельный эмоциональный трепет («Ладдзя роспачы» Короткевича), так есть исполнитель и песня, которые… даже не знаю, словами как-то и не описать. Тут нужно слушать. Даже не так – слышать. Я о Владимире Мулявине и его «Молитве» на стихи Янки Купалы и музыку Олега Мочана.

Одним из культурных достижений независимой Беларуси смело можно назвать сохранение «Песняров» – после смерти Владимира Мулявина и всех тех перипетий, которые происходили в 2000-х. И нынешний состав коллектива не почивает на лаврах – опираясь на крепкие корни, растет вверх.

«Есть песни, которые после Владимира Мулявина никто и не споёт». Чем живут современные «Песняры»-4

О прошлом и настоящем «Песняров», с Мулявиным и без него, – художественный руководитель коллектива Роман Козырев.

Но прежде немного истории о «Песнярах» мулявинских. Все же каким бы талантливым ни был нынешний состав, начиналось все тогда, 50 лет назад. Головокружительный успех пришел практически сразу: «Беловежская пуща», «Алеся», «Вологда», «За полчаса до весны», «Княжна», «Касiў Ясь канюшыну» – можно продолжать и продолжать, и все равно этого будет мало, настолько велик масштаб песняровской музыки.

«Есть песни, которые после Владимира Мулявина никто и не споёт». Чем живут современные «Песняры»-7

В то время «Песнярам» и Владимиру Мулявину, свердловскому самородку, которому удалось возродить интерес к белорусскому языку и нашей песне, аплодировали по обе стороны океана. Аплодировали стоя. «Поют, как боги, играют, как дети» – так в середине 70-х о белорусском коллективе писали американские таблоиды. Только вдумайтесь: до «Песняров» ни одна из групп Советского Союза так и не смогла выступить с концертом в Америке. А наши смогли, и не просто смогли – удивили видавшие виды Соединенные Штаты.

«Есть песни, которые после Владимира Мулявина никто и не споёт». Чем живут современные «Песняры»-10

Конечно, время меняет многое. Не стало солиста, изменился состав, начались непростые времена (к счастью, они закончились). Но неизменной осталась музыка. С Романом Козыревым, нынешним худруком «Песняров» встречаемся в студии, где репетирует, переписывает старые, записывает новые песни современный ансамбль. Она была построена еще при Мулявине.

«Есть песни, которые после Владимира Мулявина никто и не споёт». Чем живут современные «Песняры»-13

Например, вот этот микрофон лично выбирал Владимир Георгиевич. И как тут не спросить: удается ли соответствовать?

«Есть песни, которые после Владимира Мулявина никто и не споёт». Чем живут современные «Песняры»-16

«Песняры» – это такое движение музыкальное

Роман Козырев, директор – художественный руководитель БГА «Песняры»:
Удается, потому что мы все-таки не пытаемся копировать золотое наследие ансамбля «Песняры» и золотое звучание, а все-таки ищем и отталкиваемся от своего звучания.

Для нас, для молодых музыкантов, «Песняры» – это такое движение музыкальное. Это обработки белорусских народных песен, это работа с музыкальным фольклором нашим, белорусским, это работа с белорусским языком, с белорусскими поэтами, с белорусскими молодыми композиторами. И вот всем этим мы занимаемся.

И это все двигает нашу белорусскую музыкальную культуру. Но чтобы двигать эту историю музыкальную, нужно не только исполнять старые песни, но и обязательно показывать наш новый репертуар, чтобы люди понимали, что музыкальная культура Беларуси идет вперед и идет в ногу со временем.

«Есть песни, которые после Владимира Мулявина никто и не споёт». Чем живут современные «Песняры»-19

«Классический репертуар ансамбля «Песняры» очень популярен за рубежом»

Юлия Огнева, СТВ:
А сколько в процентном соотношении в концерте песен мулявинской эпохи, скажем так, и уже ваших, современных.

Роман Козырев:
В Беларуси это процентное соотношение 50 на 50. За рубежом есть очень такая светлая память о Советском Союзе, о том времени. И, конечно же, классический репертуар ансамбля «Песняры» очень популярен за рубежом. Для нас это абсолютно нормально.

«Есть песни, которые после Владимира Мулявина никто и не споёт». Чем живут современные «Песняры»-22

«Хотел бы, чтобы «Молитва» навсегда осталась образом Владимира Мулявина как символа, песняра Беларуси»

Юлия Огнева:
Много песен, я так понимаю, вы перепеваете на свой лад. Как насчет знаменитой «Молитвы» – тут дело в авторских правах или в чем-то другом?

Роман Козырев:
Мы дружим с автором этой песни. Олег Молчан, мы дружим с ним, и мы не спрашивали даже. Не было желания, вы знаете, исполнить по одной большой причине – потому что есть песни, которые после Владимира Мулявина никто и не споет. Никогда.

Я хотел бы, чтобы она навсегда осталась этим образом Владимира Мулявина как символа, песняра Беларуси.

«Есть песни, которые после Владимира Мулявина никто и не споёт». Чем живут современные «Песняры»-25

Юлия Огнева:
50 лет – это солидная дата, но понятно, что жизнь на этом не заканчивается. Что будете делать в ближайшее время?

Роман Козырев:
В ближайшее время мы целиком сконцентрированы на подготовке очень большого концерта 12 октября во Дворце Республики с Президентским оркестром. Необычные очень будут обработки наших белорусских народных песен, будут какие-то отдельные оркестровые произведения, будет акустический блок. То есть много неожиданностей мы хотим сделать, чтобы концерт действительно прошел интересно.

Также мы пригласили легендарных солистов нашего ансамбля – Анатолия Кашепарова, Леонида Борткевича. Они исполнят не только свои хиты, которые полюбились во всем мире, но и исполнят новые песни, над которыми сейчас работают.

Новый альбом мы готовим в следующем году.

«Есть песни, которые после Владимира Мулявина никто и не споёт». Чем живут современные «Песняры»-28

Свой юбилей «Песняры» провели на Дне белорусской письменности в Слониме. Символично, не правда ли? Сразу три концерта на трех разных площадках, и неизменный аншлаг.

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«Есть песни, которые после Владимира Мулявина никто и не споёт». Чем живут современные «Песняры»-31

# Белорусская музыка # Культура # Роман Козырев # Юлия Огнева # Владимир Мулявин # Фотофакт

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