«Есть песни, которые после Владимира Мулявина никто и не споёт». Чем живут современные «Песняры»

Новости Беларуси. 1 сентября 1969 года принято считать днем рождения вокально-инструментального ансамбля «Песняры», хотя правды ради надо сказать, что коллектив Владимир Мулявин собрал несколько раньше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Очень скоро, уже в 1970-х, «Песнярам» подпевал весь Советский Союз. И до сих пор подпевает постсоветское пространство.

Юлия Огнева, СТВ:

Как есть книга, которая вызывает во мне неподдельный эмоциональный трепет («Ладдзя роспачы» Короткевича), так есть исполнитель и песня, которые… даже не знаю, словами как-то и не описать. Тут нужно слушать. Даже не так – слышать. Я о Владимире Мулявине и его «Молитве» на стихи Янки Купалы и музыку Олега Мочана. Одним из культурных достижений независимой Беларуси смело можно назвать сохранение «Песняров» – после смерти Владимира Мулявина и всех тех перипетий, которые происходили в 2000-х. И нынешний состав коллектива не почивает на лаврах – опираясь на крепкие корни, растет вверх.

О прошлом и настоящем «Песняров», с Мулявиным и без него, – художественный руководитель коллектива Роман Козырев. Но прежде немного истории о «Песнярах» мулявинских. Все же каким бы талантливым ни был нынешний состав, начиналось все тогда, 50 лет назад. Головокружительный успех пришел практически сразу: «Беловежская пуща», «Алеся», «Вологда», «За полчаса до весны», «Княжна», «Касiў Ясь канюшыну» – можно продолжать и продолжать, и все равно этого будет мало, настолько велик масштаб песняровской музыки.

В то время «Песнярам» и Владимиру Мулявину, свердловскому самородку, которому удалось возродить интерес к белорусскому языку и нашей песне, аплодировали по обе стороны океана. Аплодировали стоя. «Поют, как боги, играют, как дети» – так в середине 70-х о белорусском коллективе писали американские таблоиды. Только вдумайтесь: до «Песняров» ни одна из групп Советского Союза так и не смогла выступить с концертом в Америке. А наши смогли, и не просто смогли – удивили видавшие виды Соединенные Штаты.

Конечно, время меняет многое. Не стало солиста, изменился состав, начались непростые времена (к счастью, они закончились). Но неизменной осталась музыка. С Романом Козыревым, нынешним худруком «Песняров» встречаемся в студии, где репетирует, переписывает старые, записывает новые песни современный ансамбль. Она была построена еще при Мулявине.

Например, вот этот микрофон лично выбирал Владимир Георгиевич. И как тут не спросить: удается ли соответствовать?

«Песняры» – это такое движение музыкальное Роман Козырев, директор – художественный руководитель БГА «Песняры»:

Удается, потому что мы все-таки не пытаемся копировать золотое наследие ансамбля «Песняры» и золотое звучание, а все-таки ищем и отталкиваемся от своего звучания. Для нас, для молодых музыкантов, «Песняры» – это такое движение музыкальное. Это обработки белорусских народных песен, это работа с музыкальным фольклором нашим, белорусским, это работа с белорусским языком, с белорусскими поэтами, с белорусскими молодыми композиторами. И вот всем этим мы занимаемся. И это все двигает нашу белорусскую музыкальную культуру. Но чтобы двигать эту историю музыкальную, нужно не только исполнять старые песни, но и обязательно показывать наш новый репертуар, чтобы люди понимали, что музыкальная культура Беларуси идет вперед и идет в ногу со временем.

«Классический репертуар ансамбля «Песняры» очень популярен за рубежом» Юлия Огнева, СТВ:

А сколько в процентном соотношении в концерте песен мулявинской эпохи, скажем так, и уже ваших, современных. Роман Козырев:

В Беларуси это процентное соотношение 50 на 50. За рубежом есть очень такая светлая память о Советском Союзе, о том времени. И, конечно же, классический репертуар ансамбля «Песняры» очень популярен за рубежом. Для нас это абсолютно нормально.

«Хотел бы, чтобы «Молитва» навсегда осталась образом Владимира Мулявина как символа, песняра Беларуси» Юлия Огнева:

Много песен, я так понимаю, вы перепеваете на свой лад. Как насчет знаменитой «Молитвы» – тут дело в авторских правах или в чем-то другом? Роман Козырев:

Мы дружим с автором этой песни. Олег Молчан, мы дружим с ним, и мы не спрашивали даже. Не было желания, вы знаете, исполнить по одной большой причине – потому что есть песни, которые после Владимира Мулявина никто и не споет. Никогда. Я хотел бы, чтобы она навсегда осталась этим образом Владимира Мулявина как символа, песняра Беларуси.

Юлия Огнева:

50 лет – это солидная дата, но понятно, что жизнь на этом не заканчивается. Что будете делать в ближайшее время? Роман Козырев:

В ближайшее время мы целиком сконцентрированы на подготовке очень большого концерта 12 октября во Дворце Республики с Президентским оркестром. Необычные очень будут обработки наших белорусских народных песен, будут какие-то отдельные оркестровые произведения, будет акустический блок. То есть много неожиданностей мы хотим сделать, чтобы концерт действительно прошел интересно. Также мы пригласили легендарных солистов нашего ансамбля – Анатолия Кашепарова, Леонида Борткевича. Они исполнят не только свои хиты, которые полюбились во всем мире, но и исполнят новые песни, над которыми сейчас работают. Новый альбом мы готовим в следующем году.