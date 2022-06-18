Уменьшает боль, стимулирует рост тканей. Белорусский учёный разработал уникальный препарат для лечения суставов

Новости Беларуси. 19 июня профессиональный праздник отмечают без преувеличения герои нашего времени – медицинские работники, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. На их плечи легло в последнее время столько, что и не хочется вспоминать. Люди, сильные духом и бесконечно преданные своему делу, примите наши искренние поздравления и теплые слова благодарности в канун вашего праздника.

Беларусь может действительно гордиться своими специалистами и достижениями в сфере здравоохранения. И, конечно, самыми передовыми научными разработками. К слову, не так давно в стране создали уникальный препарат для лечения болезни суставов. Кто стоит за изобретением и для кого оно станет настоящим спасением? У нас в студии разработчик препарата, профессор, доктор медицинских наук, главный специалист Минздрава по клеточной терапии, заведующий отделом клеточных технологий РНПЦ трансфузиологии Михаил Петрович Потапнев. Юрий Царев, ведущий:

Давайте сразу скажем, для кого предназначен ваш препарат, ваше изобретение, какая ваша целевая группа? Показал положительный эффект при 70 заболеваниях. Кому подходит этот препарат?

Михаил Потапнев, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом клеточных технологий РНПЦ трансфузиологии:

Я не могу сказать, что кому-то из больных это показано полностью, а кому-то – нет. Эти препараты относятся к восстановительной медицине. Они на сегодня апробированы где-то при 70 заболеваниях, где они показали положительный эффект. Причем заболевания совершенно разные: как опорно-двигательный аппарат, то есть суставы, мышцы. Спортсменам. В принципе, таким препаратом в США каждый год лечатся около 86 тысяч спортсменов. Особенно теннисисты, хоккеисты и так далее. Юрий Царев:

Если ли у человека есть проблема, скажем, с мениском колена, то, что связано, например, с какими-то подвижными видами спорта (теннисисты, хоккеисты, футболисты – страдают колени), этот препарат поможет каким-то образом избежать хирургического вмешательства? Михаил Потапнев:

Каждая болезнь – это как элемент воспаления. Она имеет две фазы: первая – это повреждение, а вторая – это заживление. Первая фаза заканчивается, когда начинает работать вторая. Этот препарат – это концентрированная естественная субстанция, которая обеспечивает вторую фазу. Мы уже разработали линейку препаратов для определенных групп пациентов: спортсменов, в области травматологии. Они, так сказать, более целенаправленны, но смысл один – они помогают восстанавливаться. Александра Каштанова, ведущая:

А в чем же его уникальность? Секрет? Мы сразу хотим секреты узнать. Одно из новых направлений – использование при кесаревом сечении

Михаил Потапнев:

Мне этот вопрос задавали как минимум раз 20, причем солидные ученые, когда мы защищали свои научные проекты. Они сказали: так возьмите, выделите одно вещество оттуда и давайте будем лечить. Дело в том, что процесс заживления – это не одноударное действие. Это процесс, есть свои точки, на которые надо подействовать. Это комбинированный естественный препарат, который действует многоточечно. Вначале он останавливает воспаление, уменьшает боль, стимулирует или усиливает рост тканей и заживляет какие-то дефекты. Одно из новых направлений, которое только теперь начинает развиваться с этими препаратами, – это, например, использование при кесаревом сечении при рождении ребенка. А зачем? Потому что обычно кесарево сечение – это такая операция, после которой не каждой женщине второй раз рекомендуется рожать. Почему? Потому что грубые рубцы образуются и это плохо для последующей беременности. Эти препараты дают мягкие рубцы, поэтому за это схватились косметологи. Юрий Царев:

А саму фиброзную ткань этот препарат не убирает? Михаил Потапнев:

Берет. Так и называется – антифибротическое действие. Александра Каштанова:

Получаете, что и в косметологии. Сейчас все девчонки обратят внимание на этот препарат. Михаил Потапнев:

Я делаю рекламу нашим женщинам-сотрудницам. Многие говорят: мы слышали, это стоит приличных денег в косметологических центрах, если делать множественный укол. Я говорю: зачем, можно взять на палец и просто помазать. «Он очень многопрофильный». Где еще может применяться лекарство?

Александра Каштанова:

То есть это не инъекция будет. Он многопрофильный, назовем так. Михаил Потапнев:

Вы правильно сказали: он очень многопрофильный. Его можно вкалывать, куда-то колоть, а можно наружно применять. Более того, самое первое показание в мире для его применения, мы же берем какие-то аналоги, – это в общем-то язвы. Кожные язвы, в том числе слизистая, поражение слизистых, трофические язвы. Самое первое, помню, это было уже лет 7 или 8 назад, мы применили у женщин с язвами при сахарном диабете на ногах, они не заживают. Юрий Царев:

Диабетическая стопа? Михаил Потапнев:

Правильно. Это было в 10-й клинической больнице. У женщины спросили: «И как оно?» – «Знаете, через 2,5 часа перестало болеть». Поэтому, кстати, неврологи используют при туннельном синдроме, при болях, когда защемляются нервы.

Юрий Царев:

Синдром – когда человек долго работает за компьютером. Его кисти рук принимают особое положение, развивается туннельный синдром, когда может быть и онемение конечностей, и болевой синдром развивается за счет этого. Михаил Потапнев:

Интересно другое, вы заговорили о компьютерщиках. Там применяется препарат для другого. Его применяют как капли для глаз. Юрий Царев:

То есть можно капать в глаза даже? Михаил Потапнев:

Да. Более того, мы проводим второй месяц эти исследования. Болезнь сухого глаза – это прямой показатель для применения этого препарата. Александра Каштанова:

Когда лекарство появится в широком доступе в белорусских клиниках, аптеках? «Обращайтесь к нам». Когда препарат окажется в свободном доступе?

Михаил Потапнев:

По правде говоря, все-таки у нас проходит первая стадия испытаний. И мы выпускаем, причем если честно, у нас нет ограничений по производственным мощностям, но есть ограничения по назначению врача и по работе врачей. Они еще мало знакомы именно с этим препаратом, он стандартизован. Он проходит контроль, требуемый для службы крови, то есть на вирусы, бактерии. Мы стандартизуем по количеству тромбоцитов. Юрий Царев:

Вы сказали, что сейчас проходит первая стадия. Насколько я помню, клинических испытаний три стадии. Михаил Потапнев:

Даже четыре. Юрий Царев:

Как быстро можно внедрить его, условно говоря, в широкое использование? Михаил Потапнев:

Эти стадии определяются фармакологическим надзором, это международное требование, не временем, а количеством пациентов. Главное – количеством запросов об отрицательном действии препарата. Поэтому в какой-то мере я сам с интересом пришел к вам, чтобы сказать: у кого есть потребность, пожалуйста, обращайтесь к нам. Но это заставит нас работать и помогать, и быстрее пройдем все остальные фазы. «В худшем случае оно может не помочь». Какая эффективность у лекарства?

Юрий Царев:

Может быть, сейчас стоит упомянуть то, что мы с вами обсуждали за эфиром. Вы тогда сказали, что именно использование этого препарата поможет отложить эндопротезирование на пять лет. То есть те пациенты, у которых стоит замена сустава, могут поучаствовать в вашем клиническом исследовании, чтобы каким-то образом отсрочить замену сустава. Михаил Потапнев:

Если брать в отношении остеоартрита или остеоартроза. Первое, я это сказал, как все врачи. Каждый конкретный случай определяет пациент и лечащий врач. Поэтому давайте прямо говорить, все-таки мы работаем не напрямую с пациентами, а все-таки больше с врачами. Мы, как правило, работаем с остеоартритом второй степени, когда еще незапущенный случай. Но даже когда случай запущенный, это все равно помогает, потому что снимает хроническое воспаление. Дело в том, что основное назначение этого препарата – это борьба не с острым, а с хроническим воспалением. Поэтому любое, а у нас 99 % болезней имеют воспалительную основу, поэтому если есть хронизация, то этот препарат уже может помогать. Юрий Царев:

Призыв в принципе относится к медикам, у которых есть пациенты?