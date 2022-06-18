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Проект вызвал небывалый интерес. Команда из Гомеля стала победителем военно-патриотической игры «Орлёнок»

18 июня 2022 11:57
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Новости Беларуси. Команда из Гомеля победила в военно-патриотической игре «Орленок». В ней участвовали представители всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект вызвал небывалый интерес. Команда из Гомеля стала победителем военно-патриотической игры «Орлёнок»-1

Финал длился несколько дней. У ребят была возможность поучаствовать в самых различных состязаниях. Они разворачивались в 20-й Рогачевской отдельной механизированной бригаде. И хоть проект новый, но вызвал небывалый интерес. Чтобы продемонстрировать свою любовь к Родине и стремление ее защищать, в предварительном отборе приняли участие около 7 000 белорусских старшеклассников. И вот они – победители.

Проект вызвал небывалый интерес. Команда из Гомеля стала победителем военно-патриотической игры «Орлёнок»-4

Евгений Замбржитский, учащийся Могилевского областного кадетского училища:
Больше всего в этих соревнованиях мне запомнились подтягивания, в которых мы заняли первое общекомандное место. Мне понравилось, как мы выступили на «визитке», в эстафете. В общем, наша команда хорошо себя показала на этих соревнованиях, и самое главное, что мне нравится – у нашей команды есть командный дух.

Проект вызвал небывалый интерес. Команда из Гомеля стала победителем военно-патриотической игры «Орлёнок»-7

Валерия Мороз, учащаяся Полоцкого кадетского училища:
Все рвутся к победе. Это очень классно, когда командиры, команда поддерживают друг друга. Поддержка – это очень круто.

Проект вызвал небывалый интерес. Команда из Гомеля стала победителем военно-патриотической игры «Орлёнок»-10

Помимо команды 21-й школы Гомеля, которая по итогам игры набрала наибольшее количество баллов, на почетном пьедестале учащиеся Полоцкого кадетского училища – они вторые. На третьем месте – сборная Могилевского областного кадетского училища и Могилевского государственного лицея № 2.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Евгений Замбржитский # Валерия Мороз # Фотофакт

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