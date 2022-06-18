Проект вызвал небывалый интерес. Команда из Гомеля стала победителем военно-патриотической игры «Орлёнок»

Новости Беларуси. Команда из Гомеля победила в военно-патриотической игре «Орленок». В ней участвовали представители всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финал длился несколько дней. У ребят была возможность поучаствовать в самых различных состязаниях. Они разворачивались в 20-й Рогачевской отдельной механизированной бригаде. И хоть проект новый, но вызвал небывалый интерес. Чтобы продемонстрировать свою любовь к Родине и стремление ее защищать, в предварительном отборе приняли участие около 7 000 белорусских старшеклассников. И вот они – победители.

Евгений Замбржитский, учащийся Могилевского областного кадетского училища:

Больше всего в этих соревнованиях мне запомнились подтягивания, в которых мы заняли первое общекомандное место. Мне понравилось, как мы выступили на «визитке», в эстафете. В общем, наша команда хорошо себя показала на этих соревнованиях, и самое главное, что мне нравится – у нашей команды есть командный дух.

Валерия Мороз, учащаяся Полоцкого кадетского училища:

Все рвутся к победе. Это очень классно, когда командиры, команда поддерживают друг друга. Поддержка – это очень круто.