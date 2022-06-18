Игорь Сергеенко: «Белой Руси» необходимо совершенствоваться, идти дальше

Новости Беларуси. С учетом стремительно меняющейся ситуации в мире и законодательных новшеств в стране общественное объединение «Белая Русь» ожидает дальнейшая трансформация. 18 июня на съезде в Минске собрались полтысячи активистов организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Я видел настроение людей, выступление делегатов из регионов. Всего 500 человек присутствовало. Состоялся такой интересный, творческий разговор. Звучали предложения, звучали оценки. Да, «Белой Руси» необходимо совершенствоваться, идти дальше. Находить и новые точки роста, и новые сферы приложения.