Игорь Сергеенко: «Белой Руси» необходимо совершенствоваться, идти дальше

Новости Беларуси. С учетом стремительно меняющейся ситуации в мире и законодательных новшеств в стране общественное объединение «Белая Русь» ожидает дальнейшая трансформация. 18 июня на съезде в Минске собрались полтысячи активистов организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Председателем «Белой Руси» стал ректор ПГУ Олег Романов. Читать здесь.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Я видел настроение людей, выступление делегатов из регионов. Всего 500 человек присутствовало. Состоялся такой интересный, творческий разговор. Звучали предложения, звучали оценки. Да, «Белой Руси» необходимо совершенствоваться, идти дальше. Находить и новые точки роста, и новые сферы приложения.
Давыдько: «Белая Русь» должна стать цементирующей организацией для всего фундамента нашей государственности». Подробнее.