Председателем «Белой Руси» стал ректор ПГУ Олег Романов

Новости Беларуси. С учетом стремительно меняющейся ситуации в мире и законодательных новшеств в стране общественное объединение «Белая Русь» ожидает дальнейшая трансформация. 18 июня на съезде в Минске собрались полтысячи активистов организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Игорь Сергеенко: «Белой Руси» необходимо совершенствоваться, идти дальше. Читать здесь.

На съезде приняли и новую редакцию программы объединения, а также избрали нового председателя. Им стал Олег Романов, ректор Полоцкого государственного университета.