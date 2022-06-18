Председателем «Белой Руси» стал ректор ПГУ Олег Романов
Новости Беларуси. С учетом стремительно меняющейся ситуации в мире и законодательных новшеств в стране общественное объединение «Белая Русь» ожидает дальнейшая трансформация. 18 июня на съезде в Минске собрались полтысячи активистов организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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На съезде приняли и новую редакцию программы объединения, а также избрали нового председателя. Им стал Олег Романов, ректор Полоцкого государственного университета.
«Белая Русь» объединяет свыше 190 тысяч человек. И это не просто самое крупное в стране, а по-настоящему влиятельное общественное движение, которое представлено в каждом регионе Беларуси.
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