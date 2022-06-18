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Председателем «Белой Руси» стал ректор ПГУ Олег Романов

18 июня 2022 13:32
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Новости Беларуси. С учетом стремительно меняющейся ситуации в мире и законодательных новшеств в стране общественное объединение «Белая Русь» ожидает дальнейшая трансформация. 18 июня на съезде в Минске собрались полтысячи активистов организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко: «Белой Руси» необходимо совершенствоваться, идти дальше. Читать здесь.

Председателем «Белой Руси» стал ректор ПГУ Олег Романов-1

На съезде приняли и новую редакцию программы объединения, а также избрали нового председателя. Им стал Олег Романов, ректор Полоцкого государственного университета.

Председателем «Белой Руси» стал ректор ПГУ Олег Романов-4

«Белая Русь» объединяет свыше 190 тысяч человек. И это не просто самое крупное в стране, а по-настоящему влиятельное общественное движение, которое представлено в каждом регионе Беларуси.

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# Белая Русь # общество # Олег Романов # Фотофакт

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