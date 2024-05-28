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«Умеет говорить просто о сложном». Участники медиафорума поделились впечатлениями от речи Президента

28 мая 2024 17:33
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Большой разговор о правде, ценностях, обществе и мире 28 мая состоялся в Могилеве. Форум медийного сообщества Беларуси собрал более тысячи специалистов со всей страны, участие принял и Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Умеет говорить просто о сложном». Участники медиафорума поделились впечатлениями от речи Президента-1

Дмитрий Жук, главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:
Знаете, что для журналиста самое сложное и самое противное – врать. Так вот в нашей стране журналистам врать не надо. Президент установку дал четкую и конкретную: в основе всего должна лежать правда.

Ирина Акулович, генеральный директор БелТА:
Он тот человек, который лучше всех о сложном умеет говорить простыми словами.

«Умеет говорить просто о сложном». Участники медиафорума поделились впечатлениями от речи Президента-4

Александр Карлюкевич, директор, главный редактор издательского дома «Звязда»:
Трэба быць абароненымі і думаць аб абароне сваіх дзяржаўных інтарэсаў.

«Умеет говорить просто о сложном». Участники медиафорума поделились впечатлениями от речи Президента-7

Виталина Петрусевич, редактор телерадиокомпании «Могилев»:
Буря, ураганы, эпидемии, война, Беларусь – мирная, прекрасная, солнечная страна. Поэтому я только рада, что работаю в белорусской пропаганде.

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# СМИ Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Ирина Акулович # Дмитрий Жук # Александр Карлюкевич # Виталина Петрусевич # Евгений Пустовой

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