«Умеет говорить просто о сложном». Участники медиафорума поделились впечатлениями от речи Президента

Большой разговор о правде, ценностях, обществе и мире 28 мая состоялся в Могилеве. Форум медийного сообщества Беларуси собрал более тысячи специалистов со всей страны, участие принял и Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Жук, главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:

Знаете, что для журналиста самое сложное и самое противное – врать. Так вот в нашей стране журналистам врать не надо. Президент установку дал четкую и конкретную: в основе всего должна лежать правда.

Ирина Акулович, генеральный директор БелТА:

Он тот человек, который лучше всех о сложном умеет говорить простыми словами.