Прямой эфир

«За месяц мы добьёмся совершенства». Тренировка пеших расчётов к параду ко Дню Независимости прошла в Минске

28 мая 2024 17:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске 28 мая прошла тренировка пеших расчетов, принимающих участие в военном параде ко Дню Независимости, сообщили в программе Новости»24 часа» на СТВ.

«За месяц мы добьёмся совершенства». Тренировка пеших расчётов к параду ко Дню Независимости прошла в Минске-1

Репетиция прошла на плацу Минской военной комендатуры. Именно здесь на протяжении почти месяца три раза в неделю проводят гарнизонные тренировки. Сейчас подготовкой занимается 26 парадных расчетов. Их количество будет увеличиваться с учетом прибытия иностранного контингента.

«За месяц мы добьёмся совершенства». Тренировка пеших расчётов к параду ко Дню Независимости прошла в Минске-4

Дмитрий Жуковский, военный комендант Минской военной комендатуры:
Дано подтверждение уже от Российской Федерации, от Республики Казахстан, от Азербайджанской Республики. Ожидаем в ближайшие дни подтверждений еще четырех стран. Уровень готовности и слаженности пеших парадных расчетов достойный. В течение ближайшего месяца мы добьемся совершенства.

«За месяц мы добьёмся совершенства». Тренировка пеших расчётов к параду ко Дню Независимости прошла в Минске-7

Даниил Борисов, психолог 382-го батальона 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:
Это уже четвертый парад мой будет. До этого ходил во фронтовой коробке. Сегодня уже выпала честь пройти в знаменной группе со своей бригадой, со своими товарищами, друзьями, солдатами.

«За месяц мы добьёмся совершенства». Тренировка пеших расчётов к параду ко Дню Независимости прошла в Минске-10

В военном параде примет участие 250 единиц техники и более шести тысяч военнослужащих. Своеобразным украшением станет женский парадный расчет и рота почетного караула. В небо над столицей также поднимется авиация.

# День Независимости # общество # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко ответил журналисту: если человек задает Президенту вопрос, наверное, он его выстрадал
28 мая 2024 16:52

Лукашенко ответил журналисту: если человек задает Президенту вопрос, наверное, он его выстрадал

Победителей XX Национального конкурса «Золотая Литера» чествовали в Могилёве
28 мая 2024 14:29

Победителей XX Национального конкурса «Золотая Литера» чествовали в Могилёве

Чем храм Успения Пресвятой Богородицы в деревне Победа отличается от других православных?
28 мая 2024 14:17

Чем храм Успения Пресвятой Богородицы в деревне Победа отличается от других православных?

«Люди должны знать объективную повестку». Участники Форума прокомментировали тезисы Президента о работе СМИ
28 мая 2024 14:02

«Люди должны знать объективную повестку». Участники Форума прокомментировали тезисы Президента о работе СМИ

Президент: «Жизнь научила белорусов мыслить критически»
28 мая 2024 13:40

Президент: «Жизнь научила белорусов мыслить критически»

Лукашенко: «Никогда не требовал фильтровать информацию, создавая в СМИ «параллельные миры»
28 мая 2024 13:37

Лукашенко: «Никогда не требовал фильтровать информацию, создавая в СМИ «параллельные миры»

Это место особенно любят фотографы. Чем знаменита усадьба Хлюдинских в Лесковичах?
28 мая 2024 13:28

Это место особенно любят фотографы. Чем знаменита усадьба Хлюдинских в Лесковичах?

«В течение первых 72 часов». Куда обращаться с укусом клеща?
28 мая 2024 13:19

«В течение первых 72 часов». Куда обращаться с укусом клеща?

Почему самый большой камень в Беларуси в народе назвали «Чёртовым»?
28 мая 2024 12:57

Почему самый большой камень в Беларуси в народе назвали «Чёртовым»?

Станция Шумилино – одна из старейших в Беларуси! Вот какие известные деятели там побывали
28 мая 2024 12:38

Станция Шумилино – одна из старейших в Беларуси! Вот какие известные деятели там побывали

Яйца по-флорентийски. Шеф-повар рассказал рецепт простого завтрака
28 мая 2024 12:27

Яйца по-флорентийски. Шеф-повар рассказал рецепт простого завтрака

Звонят от имени сотовых операторов. Правоохранитель рассказал о новой схеме телефонных мошенников
28 мая 2024 12:25

Звонят от имени сотовых операторов. Правоохранитель рассказал о новой схеме телефонных мошенников