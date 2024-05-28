«За месяц мы добьёмся совершенства». Тренировка пеших расчётов к параду ко Дню Независимости прошла в Минске

В Минске 28 мая прошла тренировка пеших расчетов, принимающих участие в военном параде ко Дню Независимости, сообщили в программе Новости»24 часа» на СТВ.

Репетиция прошла на плацу Минской военной комендатуры. Именно здесь на протяжении почти месяца три раза в неделю проводят гарнизонные тренировки. Сейчас подготовкой занимается 26 парадных расчетов. Их количество будет увеличиваться с учетом прибытия иностранного контингента.

Дмитрий Жуковский, военный комендант Минской военной комендатуры:

Дано подтверждение уже от Российской Федерации, от Республики Казахстан, от Азербайджанской Республики. Ожидаем в ближайшие дни подтверждений еще четырех стран. Уровень готовности и слаженности пеших парадных расчетов достойный. В течение ближайшего месяца мы добьемся совершенства.

Даниил Борисов, психолог 382-го батальона 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:

Это уже четвертый парад мой будет. До этого ходил во фронтовой коробке. Сегодня уже выпала честь пройти в знаменной группе со своей бригадой, со своими товарищами, друзьями, солдатами.