«Улучшить своё пространство». Куда обращаться, чтобы сделать перепланировку квартиры?

Всем известно, что ремонт – дело непростое. Многие воспринимают его как неизбежное зло и заранее настраивают себя на долгие строительные муки. Однако часть людей, наоборот, не осознают всех особенностей процесса. О том, как не остаться с дырой в кармане, на чем удастся сэкономить, где можно сделать ремонт собственными усилиями, а где нужна помощь специалистов, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ольга Суденко, начальник отдела по технической инвентаризации Минского государственного агентства по государственной регистрации и земельному кадастру:

К счастью, эта практика у нас уходит на нет. Конечно же, незаконные перепланировки остаются. Зачастую это люди, которые прожили достаточно большое количество времени в квартире. Они по незнанию живут какое-то долгое время. С чем это связано? Когда к нам приходит собственник переоформить документы и видит несоответствие в технической документации и по факту. Встает вопрос: что же делать? Сегодня, конечно же, люди знают порядок и ход действия, как им действовать, когда они захотят улучшить свое пространство, а именно что-то изменить в виде конструктива.

Порядок, ход действия очень простой. Вы обращаетесь в администрацию района, проще говоря, исполком за предоставлением разрешительной документации. В разрешительной документации четко написано по пунктам, что вам необходимо сделать – разрабатывать проект или просто согласовать какую-то план-схему, на которой будут вашей рукой нарисованы те перегородки, которые вы бы хотели возвести. Следующим этапом, конечно же, подключаемся мы. Мы выходим на объект, его обследуем. Конечным результатом этого обследования является ведомость технических характеристик, которую собственник предоставляет в администрацию района для уже утверждения данной перепланировки. То есть мы являемся органом, который контролирует вопрос разрешительный, и по факту что же все-таки сделали собственники объекта недвижимого имущества. К счастью, процент этот меняется в лучшую сторону. Люди уже обращаются за разрешительной документацией.

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