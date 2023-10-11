Картинка может не соответствовать. Где лучше покупать отделочные материалы для ремонта?

Михаил Свито, ведущий ток-шоу: Где по вашему мнению лучше покупать материалы – на рынке или в интернет-магазинах, как вы считаете?

Всем известно, что ремонт – дело непростое. Многие воспринимают его как неизбежное зло и заранее настраивают себя на долгие строительные муки. Однако часть людей, наоборот, не осознают всех особенностей процесса. О том, как не остаться с дырой в кармане, на чем удастся сэкономить, где можно сделать ремонт собственными усилиями, а где нужна помощь специалистов, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Сергей Бас, начальник отдела маркетинговых исследований:

В принципе, везде регламентируется – и там, и там должны быть качественные материалы и документация. Плюсы покупки на рынке, что ты можешь прийти и пощупать, увидеть – это самое главное. Касаемо, например, плитки нашей, я не понимаю, как ее можно купить в интернет-магазине. Ее нужно посмотреть.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Покупают, но я, допустим, боюсь. Мне кажется, может картинка не соответствовать.

Михаил Свито:

Привезут разбитую.

Сергей Бас:

В любом случае, 90 % гаджетов искажают цвет, рисунок и размер. Поэтому такие вещи я бы не покупал в интернете. Я бы на рынке или в магазине. Такие вещи, например, как строительные смеси, какие-нибудь шурупы, уголки, ПВХ-панели просто безразмерные – такую вещь можно покупать в интернете и получать скидки. Есть некоторые вещи, как обои, плитка, какие-то покрытия специальные, ламинат – по-моему, просто обязательно лично потрогать фактуру как минимум. Невозможно же почувствовать виртуально, можно представить, наверное, но у меня воображения лично не хватает. Я думаю, лучше проверить.