«70% за счёт государства». Что может помочь приобрести квартиру в Беларуси?
Всем известно, что ремонт – дело непростое. Многие воспринимают его как неизбежное зло и заранее настраивают себя на долгие строительные муки. Однако часть людей, наоборот, не осознают всех особенностей процесса. О том, как не остаться с дырой в кармане, на чем удастся сэкономить, где можно сделать ремонт собственными усилиями, а где нужна помощь специалистов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Давайте обсудим финансовый вопрос. Друзья, квартиру купить – это же не кота, правильно? Это же дорого. Расскажите, что вы делаете? Может кредит, может быть вы откладываете деньги?
Анастасия Семенова, делала ремонт с мужем сразу после свадьбы:
Есть разные варианты, мы одалживали у друзей.
Михаил Свито:
Какие хорошие друзья.
Анастасия Семенова:
Воспользовались самым надежным кредитным банком под названием друзья и знакомые.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Можно мы с ними тоже будем дружить?
Анастасия Семенова:
Конечно, приходите в гости.
Татьяна Горбанюк, делает ремонт с мужем своими руками:
50 % – это отложенные деньги и 50 % – кредитование.
Михаил Свито:
50 на 50.
Ольга Суденко, начальник отдела по технической инвентаризации Минского государственного агентства по государственной регистрации и земельному кадастру:
Мы как многодетные построили квартиру, нам государство помогло. Это было 70 % за счет государства. Всю остальную сумму мы выплачивали сами, самостоятельно заработанными деньгами. Также мы приобретали, конечно же, другие объекты недвижимого имущества за собственные средства. В некотором случае мы рассматривали варианты рассрочки. В других случаях это были варианты, конечно же, кредитования, но с минимальными затратами. Конечно же, семейный бюджет подвергался четкому и строжайшему отбору, мы просчитывали все пути и варианты. В нашей семье получилось так, что мы справились собственными силами при поддержке внешнего какого-то финансирования. Поэтому мы не прибегали к помощи друзей и родственников.
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