«Это чистый лист». Почему стоит приобрести квартиру со свободной планировкой?

Всем известно, что ремонт – дело непростое. Многие воспринимают его как неизбежное зло и заранее настраивают себя на долгие строительные муки. Однако часть людей, наоборот, не осознают всех особенностей процесса. О том, как не остаться с дырой в кармане, на чем удастся сэкономить, где можно сделать ремонт собственными усилиями, а где нужна помощь специалистов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Какие преимущества имеют новостройки от застройщика в сравнении со вторичным жильем?