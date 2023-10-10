«Это чистый лист». Почему стоит приобрести квартиру со свободной планировкой?

Всем известно, что ремонт – дело непростое. Многие воспринимают его как неизбежное зло и заранее настраивают себя на долгие строительные муки. Однако часть людей, наоборот, не осознают всех особенностей процесса. О том, как не остаться с дырой в кармане, на чем удастся сэкономить, где можно сделать ремонт собственными усилиями, а где нужна помощь специалистов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Какие преимущества имеют новостройки от застройщика в сравнении со вторичным жильем?
Сергей Бас, начальник отдела маркетинговых исследований:
Новостройки – это чистый лист. Ты строишь, что хочешь у тебя. В принципе, особенно это касается свободной планировки. То есть свободная планировка – это чистый лист. Ты строишь под себя, тебе не нужно ничего переделывать, что-то перестраивать, отбивать. Ты берешь под себя дизайн-проект. Есть, конечно, какие-то ограничения по мокрым зонам. Но вот что основное. Вторичка – люди покупают. Кто строит с нуля, те могут это себе позволить. Вторичку покупают, как правило, с более скромным бюджетом. Там есть уже ограничения в виде каких-то стен, расположений, уже предыдущего ремонта хозяина, который иногда хочет сэкономить и оставить. Получается нечто такое среднее.
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