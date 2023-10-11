«Каждое мероприятие посвящено близким, родным, семье». Ольга Чемоданова рассказала, как пройдёт Неделя родительской любви

Неделя родительской любви пройдет Беларуси с 14 по 21 октября. Она объединит самые теплые праздники осени – День матери и День отца. Цветы, трогательные подарки и слова благодарности прозвучат в адрес мам и пап от малышей до взрослых детей, которые уже сами, возможно, стали родителями. В праздничные мероприятия будут активно вовлечены организации, предприятия, общественные объединения Минска. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома. Как белорусы готовятся к Неделе родительской любви? Юрий Царев, ведущий:

У нас, как правило, все мероприятия, посвященные праздникам, начинаются немного загодя. У нас есть День матери, День отца, Неделя родительской любви. И что сейчас мы уже можем лицезреть?

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Мне кажется, как раз в саму Неделю родительской любви будут самые главные мероприятия. Конечно, чуть-чуть заранее, буквально за пару дней, мы готовимся к тому, чтобы достойно, на хорошем, высоком уровне провести все мероприятия, которые были заранее запланированы. Но стоит отметить, что День отца – это как раз тот праздник, который мы еще только второй год отмечаем. Это какой-то для нас особенно новый праздник, а вот период временной от Дня матери до Дня отца, то есть 14 октября и 21 октября, фактически это неделя, почему мы ее так и называем. Это действительно та неделя, когда мы посвящаем обоим родителям теплые слова и не только. Вы знаете, все очень динамично. Время не стоит на месте, мы стремительно развиваемся. И даже формы поздравить своих родителей абсолютно меняются каждый день. Если вы вспомните далекие времена нашего детства, еще советского времени даже. Ведь мы старались написать открытку своей рукой и отправить своей маме. Сейчас, наверное, все гораздо проще. Но в лучшем случае, если мы позвоним, а так, в общем-то, мамочка дорогая, и это тоже надо делать. И вы знаете, наверное, не только в Неделю родительской любви. Конечно же, это нужно делать как можно чаще. Родители должны помнить о своих детях. А дети не забывать, конечно же, никогда своих родителей. Как Неделя родительской любви прошла в прошлом году? Юлия Самусенко, ведущая:

Вы уже сказали, что Неделя родительской любви – это относительно новое мероприятие. Расскажите, как она проходила в прошлом году? Были подведены какие-то итоги? Ольга Чемоданова:

Безусловно. Вот как раз в прошлом году все-таки мы больше сосредоточились на Дне матери. Но в течение всей недели мы поздравляли, проводили диалоговые площадки, информационные встречи. Чествовали родителей в учреждениях образования, приглашали пап, мам лучших учеников, активных родителей в том числе. В этом году немного расширили формат мероприятия, собственно говоря, не только расширили формат мероприятия, скорее, привлекли, как можно больше наших общественных организаций, объединений, коль я являюсь председателем Минской городской организации Общественное объединение «Белорусский союз женщин», конечно, не могу не поделиться, как к этой неделе готовятся наши женщины, наши мамы, наши будущие мамы, молодежное крыло нашей организации. Вообще, наверное, все по порядку. Городской праздник, который посвящен Дню матери, состоится 13 октября во Дворце культуры нашего города, нашей столицы. 29 минчанок получат орден Матери. Согласитесь, это уже праздничное настроение. Это действительно хороший задел, чтобы все неделю этому радоваться. В этот же день в этом Дворце культуры пройдет Фестиваль многодетных семей. Участие примут многодетные семьи из каждого района нашей столицы. Это уже немного новый формат проведения мероприятия праздничного. Поэтому мы будем также встречаться с родителями, с бабушками, с дедушками, говорить о семейных ценностях, о традициях и не только – 13 октября. Основной день, конечно же, это День матери. И вот тут мне хотелось бы как раз всем проанонсировать, что в торговом центре «Столица», как раз в атриуме, я думаю, что многие минчане знают это место, в День матери в 12 часов дня мы приглашаем абсолютно всех желающих, наших маленьких и взрослых минчан принять участие в открытии этого праздника. Организатором является не только Белорусский союз женщин, но и Минский городской исполнительный комитет. Это будет концертная программа, это будут мастер-классы, это будет выставка, дегустация, конечно же, для нашей молодежи. И вы знаете, не хотелось бы все секреты раскрывать. Надо все-таки привлечь внимание.

Но конечно, скажу о самом главном. Уже второй год мы инициируем акцию «Отправь письмо родителям», открытку так называемую со своими словами, с пожеланиями. Именно в торговом центре «Столица» можно будет это совершить прямо на месте. Мы продумали заранее конверт, куда будет каждый желающий отправлять свою открытку с адресом своему родителю. У кого-то папа, у кого-то мама, у кого-то и папа, и мама. Но это будет от руки написано. Поверьте, дорогому сердцу, я всегда говорю, не надо долго даже рассуждать. Ведь когда ты отправляешь сообщение – это то, что в какой-то момент можно потерять. А открытка – это то, что написано твоей рукой. И то, что твоя мама всегда сможет прочитать, почувствовать тебя. Ведь это же сына или дочери рука. Кто как ни она знает, это ближе всего. И эта акция как раз пройдет именно не только, конечно же, в торговом центре «Столица». Мы размножим максимально с нашей «Белпочтой» абсолютно на все организации, учреждения образования, чтобы, наверное, любой желающий мог отправить эту открытку. Как я уже сказала, это интересная концертная программа. И вот когда мы открываем в 12 часов дня 14 октября, это будет в общем-то по часовым таким временным периодам проходить на протяжении всей недели. Например, с 12:30 до 14:30 у нас будет первая часть поздравительной программы. Затем с 17:30 до 19:30 – вечерняя часть. Каждый район представит свою интересную программу. Юрий Царев:

Микрорайон города Минска, да?

Ольга Чемоданова:

Абсолютно верно, все районы города Минска, наше молодежное крыло Белорусского союза женщин, наши женщины максимально будут привлечены к тому, чтобы действительно создать праздник, настроение на протяжении всей родительской недели без перерывов. Какие мероприятия для детей запланированы? Александр Меженный, ведущий:

Я обратил внимание, что, как и обычно в жизни, вот делается руками удивительных женщин. Наших удивительных женщин, наших любимых белорусочек, наш телеканал, кстати, в субботу также предлагает посмотреть всем очередной выпуск удивительного шоу «Есть девчонка одна», так что считаем это тоже своеобразным подарком. Но, опять же, я так полагаю, что женщины не обделяют вниманием детей. Что для детей приготовлено интересного, как они будут отмечены в эти дни? Ольга Чемоданова:

Конечно же, это различные интерактивные конкурсы, игры, аквагрим, как всегда. Интерактива будет более чем достаточно как в торговом центре «Столица», так и, в общем-то, каждое учебное заведение на протяжении этой недели проводят свои акции. Это и встречи, это и розыгрыши, конечно же. Но каждое мероприятие посвящено в первую очередь близким, родным, семье. Юрий Царев:

У вас есть уникальная возможность обратиться к нашим телезрителям в преддверии этой замечательной недели, этих замечательных праздников сказать им несколько слов.