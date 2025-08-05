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«Витэн» узнал расписание матчей предварительного этапа Лиги чемпионов

05 августа 2025 12:03
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«Витэн» узнал расписание матчей предварительного этапа главного мини-футбольного Еврокубка – Лиги чемпионов, рассказали в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусы начнут борьбу 27 августа. В этот день предстоит помериться силами с командой «Европа» из Гибралтара. На следующий день в соперниках значится немецкий «Вайлимдорф». Завершится отбор субботним противостоянием с болгарским «Левски». Путевку дальше получит только победитель квартета. Как правило, наши клубы легко проходят во второй квалификационный этап.

# Мини-футбол

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