«Витэн» узнал расписание матчей предварительного этапа Лиги чемпионов

«Витэн» узнал расписание матчей предварительного этапа главного мини-футбольного Еврокубка – Лиги чемпионов, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы начнут борьбу 27 августа. В этот день предстоит помериться силами с командой «Европа» из Гибралтара. На следующий день в соперниках значится немецкий «Вайлимдорф». Завершится отбор субботним противостоянием с болгарским «Левски». Путевку дальше получит только победитель квартета. Как правило, наши клубы легко проходят во второй квалификационный этап.