Горячий шоколад и пряный чай-латте. Готовим согревающие напитки

Ничто не согреет быстрее, чем чашечка горячего чая или ароматного какао. Холода наступили. Приготовьтесь провести ближайшие несколько месяцев в объятиях термокружки, теплого пледа и интересных книг. И, конечно, с арсеналом вкусных рецептов согревающих напитков, которые мы для вас приготовили.

Вадим Парханович, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим горячий шоколад с добавлением меда. Для этого нам понадобится шоколад, молоко, мед, взбитые сливки, ванильный экстракт. Начинаем с того, что добавляем в сотейник шоколад. Напиток нужно готовить на маленьком огне, постоянно помешивая – иначе он пригорит.

Вадим Парханович:

Разогреваем молоко так, чтобы оно не закипело, но шоколад растворился. Когда шоколад растопился, добавляем экстракт ванилина. Наш шоколад подготовился. Даем ему остыть до комнатной температуры и добавляем мед. После этого даем напитку настояться полчаса. Наш шоколад готов. В конце добавляем взбитые сливки.

Вадим Парханович:

Второй согревающий напиток, который мы приготовим, – пряный чай-латте. Для этого нам понадобится чай, специи, молоко. Первое, что мы делаем, – завариваем чай в чайничке. В сотейник добавляем молоко и чай. Для этого чая мы выбрали сбор специй, куда входит кардамон, гвоздика, корица и душистый перец. Ставим на плиту и доводим до кипения.