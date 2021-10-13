Горячий шоколад и пряный чай-латте. Готовим согревающие напитки
Ничто не согреет быстрее, чем чашечка горячего чая или ароматного какао. Холода наступили. Приготовьтесь провести ближайшие несколько месяцев в объятиях термокружки, теплого пледа и интересных книг. И, конечно, с арсеналом вкусных рецептов согревающих напитков, которые мы для вас приготовили.
Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим горячий шоколад с добавлением меда. Для этого нам понадобится шоколад, молоко, мед, взбитые сливки, ванильный экстракт. Начинаем с того, что добавляем в сотейник шоколад.
Напиток нужно готовить на маленьком огне, постоянно помешивая – иначе он пригорит.
Вадим Парханович:
Разогреваем молоко так, чтобы оно не закипело, но шоколад растворился. Когда шоколад растопился, добавляем экстракт ванилина. Наш шоколад подготовился. Даем ему остыть до комнатной температуры и добавляем мед. После этого даем напитку настояться полчаса. Наш шоколад готов. В конце добавляем взбитые сливки.
Вадим Парханович:
Второй согревающий напиток, который мы приготовим, – пряный чай-латте. Для этого нам понадобится чай, специи, молоко. Первое, что мы делаем, – завариваем чай в чайничке. В сотейник добавляем молоко и чай. Для этого чая мы выбрали сбор специй, куда входит кардамон, гвоздика, корица и душистый перец. Ставим на плиту и доводим до кипения.
Вадим Парханович:
Наш чай готов. Даем ему настояться полчаса, после чего откидываем на сито. Наши осенние напитки готовы. Записывайте рецепт и согревайтесь вместе с нами.
Надеемся, горячий шоколад и чай-латте по нашему рецепту не только согреют, но и не дадут организму упасть в уныние.