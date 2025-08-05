Петкевич оценила ход приёмной кампании в Минском государственном колледже искусств

Председатель госкомиссии по контролю за проведением вступительной кампании Наталья Петкевич посетила Минский государственный колледж искусств и ознакомилась с организацией приемной кампании и вступительных испытаний, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вице-премьер поинтересовалась особенностями подготовки творческих кадров, сочетанием теории и практики в учебном процессе, последующим трудоустройством выпускников. Остановились на подготовке целевиков, а также актуальности заочного обучения. Абитуриентами уже подано более 200 заявлений на 104 бюджетных места. Это ребята со всей страны. Особой популярностью пользуются такие направления, как «организация культурно-досуговых мероприятий», «хореография», «эстрадный танец».

Александра Верниковская, абитуриент: Поступаю на хоровое дирижирование, потому что я считаю это моим прозванием, мне очень нравится. Я когда пою в хоре, мурашки от звука, от того, что мы создаем, это очень приятно для меня.

Юрий Лейко, директор Минского государственного колледжа искусств:

Конкурс – это не случайно, потому что мы очень активно занимаемся прокламационной работой. Мы активно занимаемся в общественной и культурной жизни нашей республики. И главное, мы участвуем в конкурсах, фестивалях очень престижных, важных, которые проходят на территории Республики Беларусь и за пределами.

По состоянию на начало месяца в учреждения, реализующие образовательные программы среднего специального образования подано более 40 тысяч документов. Среди наиболее востребованных специальностей – архитектурное проектирование, воспитательная работа, обучение физической культуре, дизайн мультимедиа.