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Иностранец попытался пересечь белорусскую границу по паспорту брата

05 августа 2025 10:42
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Иностранец попытался пересечь белорусскую границу по паспорту брата. В пункте пропуска «Национальный аэропорт Минск» мужчина предъявил для проверки документ гражданина Таджикистана, который вызвал подозрения у контролера, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранец попытался пересечь белорусскую границу по паспорту брата-2

Специальная проверка установила, что он не принадлежит предъявителю. Гражданин Таджикистана намеревался вылететь в Узбекистан, а оттуда вернутся на родину. По словам мужчины, он потерял свой паспорт и решил позаимствовать его для пересечения границы у родственника. Иностранец задержан. Начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы. Помимо крупного штрафа нарушителю грозит еще и уголовная ответственность за использование заведомо подложного документа.

# Государственная граница Беларуси # Госпогранкомитет

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