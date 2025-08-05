Иностранец попытался пересечь белорусскую границу по паспорту брата. В пункте пропуска «Национальный аэропорт Минск» мужчина предъявил для проверки документ гражданина Таджикистана, который вызвал подозрения у контролера, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специальная проверка установила, что он не принадлежит предъявителю. Гражданин Таджикистана намеревался вылететь в Узбекистан, а оттуда вернутся на родину. По словам мужчины, он потерял свой паспорт и решил позаимствовать его для пересечения границы у родственника. Иностранец задержан. Начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы. Помимо крупного штрафа нарушителю грозит еще и уголовная ответственность за использование заведомо подложного документа.