Начинают работу под колокольный звон! Как проходит уборочная в Полоцком районе

Погода позволила выйти белорусским аграриям на ритмичные темпы жатвы, как результат взят очередной рубеж – в закромах уже более трех миллионов тонн зерна нового урожая. И это при том, что убрано около 30 % площадей. Каждая область вносит свой вклад в общий каравай. В Витебском регионе он пока не такой весомый, как в других. На севере страны в силу климатических особенностей, к жатве приступают позже. Однако аграрии нацелены сберечь каждый центнер урожая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комбайнеры сельхозпредприятий Полоцкого района одновременно убирают несколько культур – ячмень, рапс, продовольственную рожь. Элитхозяйство «Кушлики» традиционно в лидерах. Ежедневно на полях здесь около 30 комбайнов. Свою работу они начинают под колокольный звон. Так тружеников напутствует Екатерина Кмито, которая управляет колоколами.

Новую церковь в агрогородке Кушлики построили несколько лет назад и назвали в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». Считается, что святыня покровительствует земледельцам. Однако это не единственное слагаемое успеха. Важны опыт и трудолюбие.

Иван Кахановский, механизатор сельхозпредприятия «Кушлики»:

Между перерывами, между дождями стараемся максимально убирать. Отношение к работникам, механизаторам хорошее. Если нет любви к земле, и душа к земле не лежит, к работе на землях, то не будет и получаться. Сельхозпредприятие «Кушлики» Полоцкого района – своеобразный «институт» для испытания различных сортов культур. Аграрии тесно сотрудничают с учеными. Действуют по принципу: ни один сантиметр земли не должен пропасть впустую. А потому, даже несмотря на низкий балл почвы, получают высокие урожаи зерновых.

Федор Завадский, директор сельхозпредприятия «Кушлики»:

То, что сегодня делается в плане хозяйства, то оно должно делаться с душой. Поэтому я очень благодарен этим людям. И вместе с ними мы уже работаем 39 лет.