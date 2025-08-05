Суд Кишинёва приговорил главу Гагаузии к семи годам тюрьмы

Суд Кишинева приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Ее признали виновной в грубых нарушениях при избирательной кампании в 2024 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности политика обвинили в нарушениях при финансировании запрещенной партии «Шор» и управлении избирательным фондом на выборах в автономии. Однако, по мнению экспертов основной причиной, по которой Кишинев лишил Гуцул свободы является ее предвыборная программа. Она выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Молдова. Гуцул и ее сторонники называют обвинения политически мотивированными.