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Суд Кишинёва приговорил главу Гагаузии к семи годам тюрьмы

05 августа 2025 10:46
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Суд Кишинева приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Ее признали виновной в грубых нарушениях при избирательной кампании в 2024 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд Кишинёва приговорил главу Гагаузии к семи годам тюрьмы-2

В частности политика обвинили в нарушениях при финансировании запрещенной партии «Шор» и управлении избирательным фондом на выборах в автономии. Однако, по мнению экспертов основной причиной, по которой Кишинев лишил Гуцул свободы является ее предвыборная программа. Она выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Молдова. Гуцул и ее сторонники называют обвинения политически мотивированными.

# Тюрьма

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