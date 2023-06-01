Прямой эфир

Кто круче, взрослые или дети? Вот что ответили маленькие танцоры брейк-данса

01 июня 2023 16:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь танцевальный коллектив Shtam Dance.

Кто круче, взрослые или дети? Вот что ответили маленькие танцоры брейк-данса-1

Ольга Войтенкова, ведущая:
Как мы понимаем по вашему внешнему виду, вы занимаетесь чем-то современным и танцевальным. Однозначно.
– Брейк-дансом!

Александр Меженный, ведущий:
Меня лично интересует, кем вы хотите больше быть. Ребенком или взрослым?

Кто круче, взрослые или дети? Вот что ответили маленькие танцоры брейк-данса-4

Я считаю, что лучше быть взрослым, потому что они свободные. Они сами решают, что им делать и что покупать. А ребенок на все спрашивает разрешение.

Кто круче, взрослые или дети? Вот что ответили маленькие танцоры брейк-данса-7

Я хочу быть маленьким, потому что большим очень тяжело танцевать брейк-данс, а маленьким очень просто.

Кто круче, взрослые или дети? Вот что ответили маленькие танцоры брейк-данса-10

Лучше быть ребенком, потому что у детей выпадают зубы и фея приносит им подарки.  

# Дети # общество # Ольга Войтенкова # Александр Меженный # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У Клецкого и Солигорского районов новые руководители. Турчин о том, чего ожидают от управленцев
01 июня 2023 16:10

У Клецкого и Солигорского районов новые руководители. Турчин о том, чего ожидают от управленцев

«Я счастливый человек, потому что я считаю себя частью Родины». Как учительнице из Жодино удалось влюбить в профессию учеников?
01 июня 2023 16:06

«Я счастливый человек, потому что я считаю себя частью Родины». Как учительнице из Жодино удалось влюбить в профессию учеников?

Вопросы от Метровича и сладкие подарки. Минский метрополитен напомнил правила безопасности детям
01 июня 2023 15:13

Вопросы от Метровича и сладкие подарки. Минский метрополитен напомнил правила безопасности детям