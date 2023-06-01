Кто круче, взрослые или дети? Вот что ответили маленькие танцоры брейк-данса

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь танцевальный коллектив Shtam Dance.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь танцевальный коллектив Shtam Dance.
Ольга Войтенкова, ведущая:
Как мы понимаем по вашему внешнему виду, вы занимаетесь чем-то современным и танцевальным. Однозначно.
– Брейк-дансом!
Александр Меженный, ведущий:
Меня лично интересует, кем вы хотите больше быть. Ребенком или взрослым?
Я считаю, что лучше быть взрослым, потому что они свободные. Они сами решают, что им делать и что покупать. А ребенок на все спрашивает разрешение.
Я хочу быть маленьким, потому что большим очень тяжело танцевать брейк-данс, а маленьким очень просто.
Лучше быть ребенком, потому что у детей выпадают зубы и фея приносит им подарки.