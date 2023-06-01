Кто круче, взрослые или дети? Вот что ответили маленькие танцоры брейк-данса

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь танцевальный коллектив Shtam Dance.

Ольга Войтенкова, ведущая:

Как мы понимаем по вашему внешнему виду, вы занимаетесь чем-то современным и танцевальным. Однозначно.

– Брейк-дансом! Александр Меженный, ведущий:

Меня лично интересует, кем вы хотите больше быть. Ребенком или взрослым?

Я считаю, что лучше быть взрослым, потому что они свободные. Они сами решают, что им делать и что покупать. А ребенок на все спрашивает разрешение.

Я хочу быть маленьким, потому что большим очень тяжело танцевать брейк-данс, а маленьким очень просто.