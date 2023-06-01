У Клецкого и Солигорского районов новые руководители. Турчин о том, чего ожидают от управленцев

Новости Беларуси. Кадровые изменения в структуре руководства Минской области. Сразу у двух районов – Солигорского и Клецкого – новые руководители, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Кадровые изменения в структуре руководства Минской области. Сразу у двух районов – Солигорского и Клецкого – новые руководители, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, во главе шахтерского края отныне Анатолий Лодыга, который до этого возглавлял Клецкий район. Как отметили во время его утверждения в должности, среди приоритетных задач – оптимизация жилищно-коммунального хозяйства, рост агропромышленного комплекса, развитие социальной сферы. К слову, в Солигорске модернизируют больницу, а на очереди и строительство школы. Общая задача для города шахтеров – занимать лидирующие позиции на уровне всех регионов страны.
Анатолий Лодыга, председатель Солигорского райисполкома:
Солигорский район и в целом город Солигорск, сейчас первоочередная задача в Минской области – подготовка к «Дажынкам» и юбилею города, его 65-летию. Надо понимать, что сегодня промышленность – это тот драйвер, который будет подтягивать экономику Солигорского района. Соответственно, само заселение города (это более 100 тысяч населения) подразумевает достаточно крепкую социальную сферу, которую необходимо смотреть каждый день и делать обновления.
Клецкий район возглавил Юрий Карлович, который до этого 10 лет работал здесь же в должности заместителя председателя райисполкома.
Юрий Карлович, председатель Клецкого райисполкома:
Потенциал у наших промышленных предприятий довольно высокий. Что касается социальной сферы, в принципе, главой государства были поставлены задачи, начиная от медицинского обеспечения населения нашего, состояния районной больницы, участковых больниц, ФАПов, которые у нас имеются. Конечно, благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, образование. То есть весь комплекс вопросов, который нужно поднимать на более высокий уровень.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Что касается Солигорского района, безусловно, сегодня за «Беларуськалием» мы должны видеть и другие предприятия, сферы. Это и сфера жилищно-коммунального хозяйства, социальная сфера, сфера сельского хозяйства. От Клецка я как раз наоборот жду рывка в промышленности. Потому что сельское хозяйство здесь на очень высоком уровне.
Отметим, в 2023 году уже у четырех регионов Минской области поменялись руководители. Ранее новые председатели исполкомов появились в Узде и Вилейке.