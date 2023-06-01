«Я счастливый человек, потому что я считаю себя частью Родины». Как учительнице из Жодино удалось влюбить в профессию учеников?

Мария Далецкая, заместитель директора по учебной работе СШ № 9 г. Жодино:

Еще в школьные годы прочитала у Валентина Распутина фразу, которая запала мне в самое сердце. У каждого человека должны быть свои четыре подпорки: дом, работа, земля, на которой стоит твой дом и живут там твои родные, и люди, с которыми правишь праздники и будни. Когда я училась в школе, в старших классах, я очень хорошо рисую, поэтому мне хотелось быть архитектором. Мне хотелось строить красивые дома, строить дворцы, храмы, вот просто хотелось. Но нашлись люди, которые меня перемотивировали. А литература и книги – это моя вторая страсть, поэтому я выбрала эту профессию. Когда я пошла учиться, на 1-2 курсе у меня было желание: а не перейти ли мне на факультет журналистики? Еще по моей жизни так сложилось, когда я была помоложе, очень много различных праздников проводила на больших сценах, ДК БЕЛАЗ, очень много выступала. Я понимала, что мне это дается. Поэтому такая у меня мысль была. Но я не жалею о том, что я выбрала эту профессию. Мне по жизни всегда очень везло на хороших людей: мои учителя, мои родственники, руководители.

В 90-х годах ко мне пришел еще один человек – священник, который стал моим духовным наставником. Он взял меня за руку вместе с моей семьей и повел в храм к вере. И у меня совсем все переосмыслилось. Я поняла, для чего человеку вообще даны таланты и способности. Я поняла, что такое смысл жизни, для чего мы приходим в этот мир, какой след в этом мире мы должны оставить. И произошла некая переоценка того, как нужно строить воспитательную работу, в школе в том числе. Может, поэтому я немного сменила свою профессиональную деятельность: из учителя русского языка и литературы я перешла на должность заместителя директора по воспитательной работе, потому что очень хотела вложить все добрые мысли, вложить добрые поступки в своих учеников. И вот благодаря всему этому пришло сознание того, что мы должны каким-то образом перестроить воспитательную деятельность в нашей школе. Мы вошли в инновационные проекты по духовно-нравственному воспитанию, стали создавать свои проекты. Изюминка нашей школы – это реализация разных проектов (на уровне класса, параллели, школы, теперь уже на уровне города). Любой проект дает замечательную возможность объединить коллектив единой целью, поставить задачи, все члены этого коллектива будут идти в одном направлении и решать эти задачи. Безусловно, один человек в школе ничего не может. Нужна команда, которая работает в едином ключе, в едином ритме. По инициативе Белорусского союза женщин, по инициативе нашего исполкома два года подряд уже проводятся форумы для родительской общественности. Форум имеет цель просветительскую, духовно-просветительскую. Мы приглашаем высоких гостей, психологов, педагогов, священнослужителей, которые могут сегодня родителям и педагогам дать добрый совет о том, как нам построить воспитательную деятельность в школе. На этом же форуме мы познакомились очень близко, в частности наше учреждение образования, с протоиереем Федором Повным. По его заданию творческая группа наших учителей, учителей гимназии № 1 готовили практические материалы для создания учебного пособия факультативных занятий «Духовность и патриотизм» для 1-4 классов. Я надеюсь, что мы с этой задачей справились хорошо.

Несколько лет назад мы в школе реализовали (тоже усилиями педагогов, родителей, заинтересованных лиц нашего краеведческого музея) проект, который назвали «Спадчына». Это проект по созданию музея. У нас в школе действует с 2017 года музей белорусской этнографии и духовного возрождения. В этом музее работает несколько лабораторий. Это исследовательская деятельность, это творческая мастерская прикладного искусства. Лаборатория, которая разрабатывает праздники и музейные уроки на определенные темы. Конечно, экскурсионное бюро. Еще таким интересным проектом являются музейные уроки. Учителя истории, литературы, все заинтересованные учителя могут прийти в этот музей и сами в этом музее провести какой-то урок, классный час. Так получилось в моей жизни, что уже когда я старше стала, ряд моих учеников тоже выбрал эту профессию. Возможно, есть и моя доля труда в том, что они выбрали профессию педагога.

Светлана Минина, учитель русского языка и литературы СШ № 9 г. Жодино:

Мне очень повезло, потому что когда я училась в школе, у меня была учителем Мария Ивановна Далецкая. И она так смогла увлечь не только литературой, но и какими-то жизненными направлениями, что мне тоже захотелось дарить радость детям. И вот я уже много лет работаю в школе № 9, веду русский язык и литературу. И я рада, что снова рядом с ней, потому что она очень увлекающийся человек. И у нее в голове столько идей. Самое главное, что она умеет так их преподнести, что все вокруг хотят ей помогать, рядом с ней идти дальше по жизни. Поэтому в нашей школе очень много каких-то уникальных проектов реализуется. И дети увлечены, и педагоги. Помогаем друг другу. Можно сказать, что Мария Ивановна крылатый человек, потому что эта окрыленность ее помогает нам, дарит свет, вдохновляет нас на многие дела.