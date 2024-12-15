Александр Лукашенко прибыл во дворец «Аль-Алам» в Маскате для встречи с высшим руководством Омана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эту страну глава государства прибыл накануне.
Александр Лукашенко прибыл во дворец «Аль-Алам» в Маскате для встречи с высшим руководством Омана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эту страну глава государства прибыл накануне.
Воскресным утром стартовала переговорная часть рабочего визита Президента. Главу государства ждал поистине теплый прием и не потому, что в Омане сейчас +25 градусов. Церемония встречи главы белорусского государства прошла по всем правилам дипломатического протокола. Да и гостеприимство на Востоке особое. Уважение прослеживается в каждой детали. На дворцовой площади выставлен конный караул и в честь Александра Лукашенко были даны залпы орудий. Так звучит белорусский гимн в сердце Омана.
Отношения Беларуси и Омана строятся на базе, которая была заложена еще в 2007 году в ходе первого в истории визита Александра Лукашенко в эту страну. С тех пор стороны существенно нарастили нормативно-правовую базу двустороннего сотрудничества, состоялись знаковые визиты на высоком уровне, совместная работа ведется в целом ряде сфер. Основное внимание в ходе нынешнего визита Александра Лукашенко будет уделено вопросам торгово-экономического взаимодействия. Речь о расширении товарооборота, развитии сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве и по иным направлениям, представляющим взаимный интерес. Переговоры лидеров двух стран проходят в эти минуты. Событие с большим интересом освещают арабские СМИ.