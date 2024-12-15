Прямой эфир

Лукашенко прибыл во дворец «Аль-Алам» в Маскате

15 декабря 2024 07:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко прибыл во дворец «Аль-Алам» в Маскате для встречи с высшим руководством Омана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эту страну глава государства прибыл накануне.

Лукашенко прибыл во дворец «Аль-Алам» в Маскате-2

Воскресным утром стартовала переговорная часть рабочего визита Президента. Главу государства ждал поистине теплый прием и не потому, что в Омане сейчас +25 градусов. Церемония встречи главы белорусского государства прошла по всем правилам дипломатического протокола. Да и гостеприимство на Востоке особое. Уважение прослеживается в каждой детали. На дворцовой площади выставлен конный караул и в честь Александра Лукашенко были даны залпы орудий. Так звучит белорусский гимн в сердце Омана.

Лукашенко прибыл во дворец «Аль-Алам» в Маскате-4

Отношения Беларуси и Омана строятся на базе, которая была заложена еще в 2007 году в ходе первого в истории визита Александра Лукашенко в эту страну. С тех пор стороны существенно нарастили нормативно-правовую базу двустороннего сотрудничества, состоялись знаковые визиты на высоком уровне, совместная работа ведется в целом ряде сфер. Основное внимание в ходе нынешнего визита Александра Лукашенко будет уделено вопросам торгово-экономического взаимодействия. Речь о расширении товарооборота, развитии сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве и по иным направлениям, представляющим взаимный интерес. Переговоры лидеров двух стран проходят в эти минуты. Событие с большим интересом освещают арабские СМИ.

# Беларусь-Оман # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
В НАН подвели итоги конкурса, посвящённому Году качества
15 декабря 2024 07:37

В НАН подвели итоги конкурса, посвящённому Году качества

С какими губернаторами общался Алексей Васильков и почему первая каденция – как первая любовь? Интервью
15 декабря 2024 07:29

С какими губернаторами общался Алексей Васильков и почему первая каденция – как первая любовь? Интервью

Лукашенко и Путин задают темп, и он весьма высок – пресс-секретарь Посольства Беларуси в России
15 декабря 2024 07:22

Лукашенко и Путин задают темп, и он весьма высок – пресс-секретарь Посольства Беларуси в России