Александр Лукашенко прибыл во дворец «Аль-Алам» в Маскате для встречи с высшим руководством Омана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эту страну глава государства прибыл накануне.

Воскресным утром стартовала переговорная часть рабочего визита Президента. Главу государства ждал поистине теплый прием и не потому, что в Омане сейчас +25 градусов. Церемония встречи главы белорусского государства прошла по всем правилам дипломатического протокола. Да и гостеприимство на Востоке особое. Уважение прослеживается в каждой детали. На дворцовой площади выставлен конный караул и в честь Александра Лукашенко были даны залпы орудий. Так звучит белорусский гимн в сердце Омана.