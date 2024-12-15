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Китайская компания Air China запустит рейс Минск – Сиань с 28 декабря

15 декабря 2024 10:36
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Прямой рейс свяжет Минск с китайским городом Сиань. С 28 декабря каждую субботу в 20:40 из Национального аэропорта будет отправиться самолет компании Air China, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайская компания Air China запустит рейс Минск – Сиань с 28 декабря-2

Время в пути до точки назначения составит 8 часов 20 минут. Сиань – знаменательный исторический и культурный центр Китая. Это один из древнейших городов мира, возраст которого более 3 тысяч лет. Примечательно, что презентация нового рейса прошла 15 декабря именно в гостинице «Пекин». Напомним, что со столицей Китая также налажено авиасообщение.

Китайская компания Air China запустит рейс Минск – Сиань с 28 декабря-4

Игорь Голуб, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Есть основные поручения и главы государства, и правительства открывать новые направления в сторону КНР. Сиань – это не просто, выбрано как направление, это один из стратегических деловых экономических центров КНР. Поэтому мы считаем, что данный рейс придаст дополнительный импульс нашим отношениям между Республикой Беларусь и КНР.

Китайская компания Air China запустит рейс Минск – Сиань с 28 декабря-6

Чжан Вэйган, коммерческий директор представительства авиакомпании Air China в Минске:
Мы с нетерпением ждем, когда белорусские друзья познакомятся с нашим городом и почувствуют его древнюю историю. Мы так же очень ждем и приветствуем жителей Сианя в Минске. Путешествия – один из лучших способов укрепить дружбу между странами. Благодаря новому рейсу мы сможем совместно развивать туризм между Китаем и Беларусью.

Билеты на рейс Минск – Сиань уже доступны для покупки через турагентов. Ну а уже 16 декабря будет открыто полетное направление по маршруту Минск – Урумчи. Этот город расположен в Китае на северных склонах Тяньшанских гор.

# Беларусь-Китай # Игорь Голуб

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