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Украсить в этой технике можно любой предмет. Показываем мастер-класс по декупажу

23 апреля 2024 08:31
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Православные верующие в ожидании светлого праздника. Светлое Христово Воскресение в 2024 году приходится на 5 мая. К такому событию многим хочется украсить свой дом, сделать что-то своими руками.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Мария Багук, художник-ремесленник.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Почему вы решили изменить свою жизнь и заняться творчеством?

Украсить в этой технике можно любой предмет. Показываем мастер-класс по декупажу-1

Мария Багук, художник-ремесленник:
Все началось с того, что я выиграла конкурс, призом был фрезер. Мне его прислали из России. Помню, как взяла первую доску, потихоньку начала осваивать. Пришлось купить еще лобзик, шлифовочную машинку. Начала с досок, потом подносы. Потом захотелось их украсить. Пришла идея, что можно декупаж применить.

Все очень просто, мы вырезали, взяли газовую горелку, обожгли, взяли щеточку по металлу, вычесали по волокнам, у нас получился шаблон. Дальше берутся меловые краски, наша задача взять подложку белую, потому что иначе любая салфетка утопнет. Если салфетку не покрыть лаком, она в воде растворится, есть аэрозольный лак, им заранее обрабатываем салфетки.

Наждачкой шлифуем прожилки на доске. Салфетку с изнаночной стороны смачиваем водой. Потом прикладываем к доске. Клеем для декупажа проклеиваем.

Подробности в видео.

# Творчество # общество # Ольга Бурлакова # Юлия Самусенко # Александр Меженный

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