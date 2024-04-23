Лукашенко поздравил иудеев с Песахом

Верующих иудейской конфессии поздравил Александр Лукашенко с Песахом. Это праздник верности еврейского народа своим традициям, который символизирует начало долгого пути к обретению Земли обетованной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Память о мужестве и стойкости предков дает силы преодолевать трудности современного мира, является залогом светлого будущего, – говорится в поздравлении белорусского лидера. В конфессиональной палитре Беларуси иудаизм занимает важное место. На территории нашей страны проживают около 14 тысяч евреев. Активную деятельность ведут десятки религиозных общин, образовательных и культурных центров, чья благотворительная и просветительская работа способствует укреплению межнациональной дружбы, развитию общественного диалога и сохранению гражданского согласия.