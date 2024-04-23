Продумано всё до мелочей. Дворец Республики готовится принять ВНС

Беларусь на пороге важнейшего общественно-политического события. 24 апреля должностные лица, представители судейского корпуса, местной вертикали власти, парламентарии, представители гражданского общества (всего 1 162 делегата) соберутся на первом заседании VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске идет активная подготовка к народному вече, которое впервые пройдет в новом конституционном статусе. Главной площадкой масштабного форума станет Дворец Республики. Здесь завершаются последние приготовления. Устанавливают кабинки для голосования и ящики для бюллетеней, участникам ВНС предстоит избрать Президиум. Связь, питание, медицинское обслуживание – продумано все до мелочей. Самое серьезное внимание безопасности. Национальные телеканалы в эти дни будут работать в особом режиме. Для масштабного освещения ВНС во Дворце Республики уже оборудуют стационарные выездные студии.

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

Мы находимся в максимальной степени готовности. Идут уже малые доработки. Это правильный подбор цветового контента, это размещение студий телевизионных, это подготовка к питанию – все, что требует решения здесь и сейчас. Сегодня состоится выездной оргкомитет, который как раз и посмотрит готовность Дворца Республики.