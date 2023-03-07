Украинский террорист и его пособники задержаны в Беларуси. Лукашенко рассказал подробности

Но террориста задержали в Боровлянах. И не только его, еще и пособников. Известно, что Служба безопасности Украины и руководство ЦРУ разработали операцию против нашей страны, в ходе которой был подготовлен террорист с двумя паспортами – российским и украинским. Спецслужбой Украины мужчина был завербован еще в 2014 году. Имея знания в IT-сфере, он готовился для совершения террористических актов. Для переброски диверсанта в Беларусь прорабатывались разного рода маршруты. Один из них пролегал через польско-белорусскую границу. Но, стоит подчеркнуть, наш пограничник не пропустил преступника. Тогда диверсанта решили «забросить» в Беларусь со стороны России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

После попытки взорвать самолет, дорогостоящий самолет-разведчик А-50, были созданы маршруты вывода его с территории Беларуси. Это для них, мы поняли, весьма был ценный человек. Еще до командировки в Китай были отданы самые жесткие распоряжения. Были перекрыты границы Беларуси, но мы понимали, что основная наша проблема – это белорусско-российская граница. Там у нас нет воинских подразделений, да и границы нет между Россией и Беларусью. И главная наша задача была – не допустить проникновение его в Россию, потому что в огромной, бездонной России найти было бы его очень сложно. Были подняты сотни, а, может быть, и тысячи – мы сейчас пытаемся посчитать этих людей – военных всех подразделений, чтобы закрыть Беларусь. Совершили определенные действия, развернули антитеррористический штаб под руководством генерала Тертеля. Провоцировали украинцев, показывая им, что мы там проводим какие-то операции, они попались на наши телодвижения и показали фактически своими действиями, куда и где они хотят выводить этого террориста.

Меня поразила в этой операции одна вещь – использование высочайших технологий. Они создали ему специальную программу, скорее всего, ЦРУшники, американцы. Они ему вручили специальный телефон, по которому отслеживали каждый его шаг в аудио- и видеорежиме. Они видели, куда он перемещается, с кем он встречается, и разговаривает, и так далее. Потом параллельный телефон. Это очень важно – второе, что меня удивило. Там мы немножко прокололись, когда он оставил этот телефон в квартире, взял параллельный телефон, и уже они им управляли по этому телефону. Это приказ был СБУшников: когда мы зайдем в эту квартиру по следам – они сразу нас увидят. Так и произошло.

Второе мое невероятное удивление, когда вы, анализируя тысячи звонков, переговоров, встреч и разговоров разного рода мерзавцев за пределами и внутри нашей страны, вычислили его. Вот просто вычислили в кабинете. Две точки. Когда вы зашли в эту точку, когда он лег на дно и ждал нового маршрута, вы его взяли в первой же этой квартире – под Боровлянами, в каком-то особняке садового товарищества. В подвале – типография с разного рода тряпками БЧБшными и прочей литературой. Ну, мерзавец. Команды шли от СБУ беглым за границей (в данном случае – в Польше), оттуда они связывались с мерзавцами здесь и помогали ему прятаться, притом и на начальном, и на конечном этапе нашей операции. На сегодня задержаны более 20 соучастников. Остальные прячутся там.