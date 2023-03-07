В двух школах Узды открыли буфеты с собственной выпечкой

Новости Беларуси. В узденских учреждениях образования – 2-й средней школе имени Кондрата Крапивы и школе № 1 имени Пушкина – открыли буфеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь у детей есть возможность перекусить на перемене или после занятий. В ассортименте смаженки, пиццы, сосиски в тесте и булочки. Кстати, выпечка собственного производства и, конечно же, без маргарина и кондитерского жира. Предпочтения школьников учитываются. Ассортимент постоянно пополняют.

Наталия Семенова, заместитель директора Узденской средней школы № 1 имени А.С. Пушкина:

Буфет является подспорьем для тех ребят, которые долго находятся в школе, так как дети у нас сельские и после уроков они ждут автобус, чтобы доехать домой. Также он является хорошим местом для тех ребят, которые быстро сразу после школы посещают школу искусств и другие объединения по интересам.

Егор Телюк, ученик Узденской средней школы №1 имени А.С. Пушкина:

У меня музыкальная школа, и когда туда иду, обязательно что-нибудь куплю. Мне нравится сосиска в тесте. Она очень вкусная и стоит недорого: 1 рубль 70 копеек. Я люблю покупать ананасовый сок, это мой любимый. Школьное питание очень сбалансированное, оно постоянно разное. Мне нравится оно.