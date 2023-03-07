Прямой эфир

Равиоли с рикоттой можно приготовить легко. Рассказываем вкусный рецепт

07 марта 2023 09:05
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим простое, но изысканное блюдо – равиоли с рикоттой и желтком.

Равиоли с рикоттой можно приготовить легко. Рассказываем вкусный рецепт-1

Мелко рубим укроп. Натираем чеснок на мелкую терку. Сюда же добавим немного цедры лимона и лимонного сока. Соль, черный перец.

Равиоли с рикоттой можно приготовить легко. Рассказываем вкусный рецепт-4

Все перемешиваем. Получается очень ароматная смесь. Сразу же перекладываем ее в кондитерский мешок.

Будем использовать уже готовое тесто от компании «Домашний кулинар». Оно супертонкое. Более подробную информацию расскажет директор компании.

Равиоли с рикоттой можно приготовить легко. Рассказываем вкусный рецепт-7

Сергей Христофоров, директор:
Мы предлагаем уникальное готовое к лепке тесто, которое подходит для мант, хинкали, равиоли. Оно является уникальным в своем роде и позволяет вам творить дома шедевры.

Равиоли с рикоттой можно приготовить легко. Рассказываем вкусный рецепт-10

Приступаем к лепке равиоли. Предварительно разогреем сковородку. Выкладываем два основания. Отрезаем кончик кондитерского мешка и делаем бортики из сыра.

Равиоли с рикоттой можно приготовить легко. Рассказываем вкусный рецепт-13

Смачиваем края теста водой. В углубление в сыре вбиваем желток. А теперь закрываем еще одним кусочком теста, плотно слепляя края.

Равиоли с рикоттой можно приготовить легко. Рассказываем вкусный рецепт-16

На сковородку наливаем небольшое количество воды, щедро добавляем сливочного масла и отправляем равиоли. Так как тесто тонкое, равиоли готовятся очень быстро.

Равиоли с рикоттой можно приготовить легко. Рассказываем вкусный рецепт-19

Сервируем на тарелку. Поверх равиоли натираем пармезан. Посыпаем крупно молотым черным перцем. Украсим укропом. Завтрак готов!

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