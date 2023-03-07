Равиоли с рикоттой можно приготовить легко. Рассказываем вкусный рецепт

Лена Климук, кулинар:
Приготовим простое, но изысканное блюдо – равиоли с рикоттой и желтком.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим простое, но изысканное блюдо – равиоли с рикоттой и желтком.
Мелко рубим укроп. Натираем чеснок на мелкую терку. Сюда же добавим немного цедры лимона и лимонного сока. Соль, черный перец.
Все перемешиваем. Получается очень ароматная смесь. Сразу же перекладываем ее в кондитерский мешок.
Будем использовать уже готовое тесто от компании «Домашний кулинар». Оно супертонкое. Более подробную информацию расскажет директор компании.
Сергей Христофоров, директор:
Мы предлагаем уникальное готовое к лепке тесто, которое подходит для мант, хинкали, равиоли. Оно является уникальным в своем роде и позволяет вам творить дома шедевры.
Приступаем к лепке равиоли. Предварительно разогреем сковородку. Выкладываем два основания. Отрезаем кончик кондитерского мешка и делаем бортики из сыра.
Смачиваем края теста водой. В углубление в сыре вбиваем желток. А теперь закрываем еще одним кусочком теста, плотно слепляя края.
На сковородку наливаем небольшое количество воды, щедро добавляем сливочного масла и отправляем равиоли. Так как тесто тонкое, равиоли готовятся очень быстро.
Сервируем на тарелку. Поверх равиоли натираем пармезан. Посыпаем крупно молотым черным перцем. Украсим укропом. Завтрак готов!
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