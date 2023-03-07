Равиоли с рикоттой можно приготовить легко. Рассказываем вкусный рецепт

Лена Климук, кулинар:

Приготовим простое, но изысканное блюдо – равиоли с рикоттой и желтком.

Мелко рубим укроп. Натираем чеснок на мелкую терку. Сюда же добавим немного цедры лимона и лимонного сока. Соль, черный перец.

Все перемешиваем. Получается очень ароматная смесь. Сразу же перекладываем ее в кондитерский мешок. Будем использовать уже готовое тесто от компании «Домашний кулинар». Оно супертонкое. Более подробную информацию расскажет директор компании.

Сергей Христофоров, директор:

Мы предлагаем уникальное готовое к лепке тесто, которое подходит для мант, хинкали, равиоли. Оно является уникальным в своем роде и позволяет вам творить дома шедевры.

Приступаем к лепке равиоли. Предварительно разогреем сковородку. Выкладываем два основания. Отрезаем кончик кондитерского мешка и делаем бортики из сыра.

Смачиваем края теста водой. В углубление в сыре вбиваем желток. А теперь закрываем еще одним кусочком теста, плотно слепляя края.

На сковородку наливаем небольшое количество воды, щедро добавляем сливочного масла и отправляем равиоли. Так как тесто тонкое, равиоли готовятся очень быстро.