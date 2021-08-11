«Поддерживал связи с анархистом Николаем Дедком». Завершено уголовное дело в отношении пособника экстремистов

Новости Беларуси. Следователи Минской области завершили расследование уголовного дела в отношении пособника экстремистского формирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно материалам, обвиняемый на протяжении некоторого времени собирал информацию на правоохранителей, в том числе получал задания узнать адрес проживания или номер автомобиля.

Преступная деятельность целой компании экстремистов велась через информационные ресурсы, где публиковались личные данные сотрудников милиции и представителей других ведомств. Главной задачей было возбудить социальную вражду. 24-летнего молодого человека задержали в марте, в момент, когда тот выполнял очередное задание.

Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области:

Следователем осмотрено место происшествия, записи камер видеонаблюдения, допрошены обвиняемый, потерпевший и свидетели. При осмотре мобильного телефона обвиняемого была обнаружена фотография указанного сотрудника милиции и переписка с экстремистским Telegram-каналом. При задержании слесаря у него был изъят кинжал, который признан холодным оружием.

На допросе задержанный не отрицал обстоятельства совершения преступления и подтвердил свои показания в ходе проверки на месте.